Türkiye Kalabalık karşısında şaşkına döndüler

Kalabalık karşısında şaşkına döndüler

Türkiye

Kalabalık karşısında şaşkına döndüler

Corona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle İzmirlilerin akın ettiği Kordonboyu’nda yoğunluk dikkat çekti.

06 Haziran 2020, Cumartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Kordonboyu’na akın etti. Sahildeki yoğunluk dikkat çekerken, kimi vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği kimisinin ise kurala uymadığı görüldü.

Arkadaşları ile birlikte Kordonboyu’na gelen Seda Kayhan (23), hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından arkadaşları ile birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, "Kordon’un bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik ama çok fazla kalabalıkmış. Yollarda da çok fazla trafik var ama yine de eğleniyoruz, günümüz eğlenceli geçiyor" dedi.

Kalabalık karşısında şaşkına döndüler

Sahile gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi koruma amaçlı çizilen çember daire içerisinde oturan Toprak Küçükturan (22) ise, "Biz de arkadaşlarımız ile çıkarak Alsancak’a Kordon’a geldik. Açıkçası bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmüyordum ama tahmin ettiğimden çok daha kalabalık. İnsanlar kendi arkadaşları arasında samimiyeti kurmuşlar fakat tanımadıkları insanlar arasında da mesafeyi koymuşlar. Pandemi ülke için biraz zorlayıcı geçiyor" diye konuştu.

Sahilde arkadaşları ile birlikte bulunan Koray Akpınar da (23) uzun bir süreden sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığını belirterek, arkadaşları ile birlikte hava almak için Kordon’a geldiklerini fakat şu anki görüntünün korkutucu olduğunu ve tedirgin olduklarını ifade etti.

İHA

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