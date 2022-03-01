Kalamar nedir, nasıl yenir? Lezzetli kalamar tava tarifi

Kalorisi en düşük deniz ürünü olan kalamar, protein, çok az oranda yağ, fosfor, magnezyum ve kalsiyumdur. Kalamar; B2, B3 ve B12 vitaminleri barındırır. Bu nedenle kalamar en az tadı kadar faydaları ile de dikkat çeken bir deniz canlısıdır. İşte, kalamar hakkında merak edilenler ve kalamar tava tarifi...

KALAMAR NEDİR?

Kalamar, diğer kafadan bacaklılar gibi belirgin bir kafaya, çift taraflı simetrik bir yapıya, manto ve kollara sahiptir. İçindeki melanin adındaki madde insan cildini bronzlaştıran pigmentin aynıdır. Yaşamını sürdürebilmesi için deniz suyunun belirli bir ısıda ve tuz oranında olması gerekir ki bu sebeple Türkiye sularında Marmara Denizi'nin batı kesiminden başlayarak Ege ve Akdeniz’in tamamında bulunur. Türkiye sularındaki en yaygın bulunan türü Avrupa kalamarı veya Adi Kalamar olarak da bilinen Loligo vulgaris'tir.

KALAMAR NASIL YENİR?

Bir yumurtayla aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında, kızartılarak ya da buğulama şeklinde de pişirilebiliyor. En lezzetli hali kalamar tava olan tarifimiz hemen aşağıda...

KALAMAR TAVA TARİFİ

Kalamarları kızartmak için önce sosu hazırlayın.

Sos için; incecik kıyılmış maydanoz, sirke, kekik, sarımsak ve biberiyeyi karıştırın.

Kalamarlarınızı önce una sonra sosa bulayıp kızgın yağda kızartın.

Servis tabaklarına rokalarını büyük yapraklar halinde yerleştirin, üzerine kızarttığınız kalamarlarını koyun.



