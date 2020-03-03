Kalamar tava tarifi: Kalamar tava nasıl yapılır?

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Kalamar tava tarifi

Kalamar tava malzemeleri

Yarım kg kalamar

1 çay kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

2 su bardağı süt yada 1 şişe maden suyu

5 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıvı yağ

Kalamar tava tarifi yapılışı

Kalamarlar iyice temizlenir halka halka kesilir. Daha sonra bir kapta şekerler eklenir ve iyice köpürene kadar 10-15 dk ovulur. Daha sonra yıkanıp sırasıyla karbonat eklenir 5 dk ovulur. Limon suyu eklenir 5 dk ovulur, tuz eklenir ardından iyice 10-15 dakika ovulur. Daha sonra süt yada maden suyu eklenerek streçlenip dolaba kaldırılır. 1 gün bekletilir, zamandan yana problem yaşanacaksa 5-6 saat bekletilse de yeter. Daha sonra suyu süzgeçle süzülür una batırılarak kızgın yağda güzelce kızartılır. Sıcak servis edilir.