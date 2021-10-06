Kalan peş peşe nedir? İstanbul’da otobüsler bugün neden ücretsiz?

6 Ekim Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular hem ücretsiz hizmet alıyor hem de kart bastıklarında, Kalan peş peşe 3, kalan peş peşe 2, kalan peş peşe 1 gibi yanıtlarla karşılaşıyor…

İSTANBUL’DA OTOBÜSLER BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?

6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 6 Ekim saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.

KALAN PEŞ PEŞE NEDİR?

İstanbul’un kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde İstanbul’daki metro, otobüs, tramvay ve metrobüs gibi tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. İstanbul kartlarını okutan vatandaşlar ise, kalan peş peşe 3, kalan peşpeşe 2, kalan peşpeşe 1 yazıları ile karşılaşıyor. Kalan peş peşe ise kişinin gün boyunca toplu taşımayı kaç defa daha ücretsiz kullanabileceğini gösteriyor. Yani kalan peş peşe 1 yazısı ile karşılaşan kişi toplu taşıma araçlarını sadece 1 defa daha ücretsiz olarak kullanabiliyor.



