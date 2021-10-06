Kalan peş peşe nedir? İstanbul’da otobüsler bugün neden ücretsiz?
Bugün İstanbul’daki vatandaşlar, hem otobüs, İETT ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıyor hem de akbil kullanmak istediklerinde “Kalan peş peşe” yazıları ile karşılaşıyor. Peki, “Kalan peş peşe nedir?” “İstanbul’da otobüsler bugün neden ücretsiz?” İşte yanıtı…
06 Ekim 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
6 Ekim Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular hem ücretsiz hizmet alıyor hem de kart bastıklarında, Kalan peş peşe 3, kalan peş peşe 2, kalan peş peşe 1 gibi yanıtlarla karşılaşıyor…
İSTANBUL’DA OTOBÜSLER BUGÜN NEDEN ÜCRETSİZ?
6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ve bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 6 Ekim saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasında toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.
KALAN PEŞ PEŞE NEDİR?
İstanbul’un kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde İstanbul’daki metro, otobüs, tramvay ve metrobüs gibi tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. İstanbul kartlarını okutan vatandaşlar ise, kalan peş peşe 3, kalan peşpeşe 2, kalan peşpeşe 1 yazıları ile karşılaşıyor. Kalan peş peşe ise kişinin gün boyunca toplu taşımayı kaç defa daha ücretsiz kullanabileceğini gösteriyor. Yani kalan peş peşe 1 yazısı ile karşılaşan kişi toplu taşıma araçlarını sadece 1 defa daha ücretsiz olarak kullanabiliyor.