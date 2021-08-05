Son zamanların en popüler bitkileri arasında yerini alan kalanchoe çiçeği, minik çiçekleriyle göz kamaştırıyor. Peki, kalanchoe çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kalanchoe çiçeği hikayesi nedir? Kalanchoe çiçeği hakkında bilinenler...

KALANCHOE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kalanchoe çiçeği, aydınlık, ışık alan havadar ortamları çok sever. Bu nedenle, eğer iç mekanlarda bakmayı düşünüyorsanız, mutlaka düzenli havalandırılan bir oda tercih etmelisiniz. Ayrıca kalorifer yanı gibi yüksek ısı alan bölgelerden uzak tutmalısınız. Gün ışığı alan pencere önü alanlar, doğrudan güneş almadığı sürece kalanşo çiçeklerinin bakımı için en iyi yerlerdendir.

Kumla birebir karıştırılmış funda ve bahçe toprağı kalanchoe çiçeği için en idealidir.

Kalanchoe çiçeğinin, ilkbahardan kışa kadar doğrudan güneş ışığı almayan, kışın ise aydınlık bir yere yerleştirilmesi gerekir.

Bu hassas bitki türü soğuğu sevmez. Bu nedenle kış aylarında 5 derecenin altında sağlıklı gelişim gösteremez.

Kalanchoe çiçeği çok fazla suyu da sevmez. Dolayısıyla kışın çok fazla sulanmamalı, ancak kurumasına da izin verilmemeli, toprağı nemli tutulmalıdır.

KALANCHOE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kalanchoe çiçeği; turuncu, pembe, beyaz, sarı gibi renkte açan çiçekleriyle iç mekanlara en çok yakışan bitkilerden biridir. Kalanşo çiçeği sukulent ailesine ait bir bitki türüdür. Bakımı kolay bir bitki olmasının yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları vardır.

KALANCHOE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



