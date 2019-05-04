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Kalasların altında kalarak ölen oğlunun tabutunu sırtında taşıdı!

Denizli’de üstünde yürüdüğü sırada devrilen kalasların altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Uğur Çimen’in tabutunu, babası sırtına alarak taşıdı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Kalasların altında kalarak ölen oğlunun tabutunu sırtında taşıdı!

Denizli'de dün evden markete giden ilkokul öğrencisi Uğur Çimen,dönüşte yol kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıktı. Yürümeye başlayan Çimen, kalaslar devrilince altında kaldı. Diğer çocukların yardım istemesi üzerine olay yerine vatandaşlar koştu. Çocuğun kalasların altında kaldığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kalasların altından çıkardığı Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Uğur Çimen için bugün Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi’ndeki Yeni Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baba Bülent Çimen’in oğlunun tabutunu sırtına yaslayarak cenaze aracına kadar taşıması yürekleri yaktı.

MARANGOZ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Çimen’in ölümünün ardından polisin başlattığı soruşturma kapsamında kalasların sahibi olan marangoz Akın C. gözaltına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)


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