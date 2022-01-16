Kalben aşkını sosyal medyadan ilan etti

İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısıyla şöhreti parlayan ünlü şarkıcı Kalben, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini kalbine taht kurdu. Heybeliada'da sevgilisi Salih Bora ile aşk yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, hikaye kısmından sevgilisiyle Orhan Gencebay'ın 'Vaktinde Gel Sevgilim' şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Hızını alamayan çiçeği burnunda aşık, Salih Bora ile verdiği pozu 'Aşığınım' notuyla gönderi olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının, sevgilisiyle paylaştığı pozuna beğeni yağdı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, bir takipçisinin yorumuna ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.

Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" dedi. Kalben ise takipçisine şaşırtan bir yanıt verdi.

'DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN'

"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi.