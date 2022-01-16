Magazin Kalben aşkını sosyal medyadan ilan etti

Kalben aşkını sosyal medyadan ilan etti

Magazin

Kalben aşkını sosyal medyadan ilan etti

Kalben, sevgilisi Salih Bora ile fotoğrafını "Aşığınım" notuyla sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

16 Ocak 2022, Pazar 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısıyla şöhreti parlayan ünlü şarkıcı Kalben, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini kalbine taht kurdu. Heybeliada'da sevgilisi Salih Bora ile aşk yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, hikaye kısmından sevgilisiyle Orhan Gencebay'ın 'Vaktinde Gel Sevgilim' şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Hızını alamayan çiçeği burnunda aşık, Salih Bora ile verdiği pozu 'Aşığınım' notuyla gönderi olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının, sevgilisiyle paylaştığı pozuna beğeni yağdı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, bir takipçisinin yorumuna ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.

Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" dedi. Kalben ise takipçisine şaşırtan bir yanıt verdi.

'DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN'

"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi.

Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Filiz Özkol
18 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılık konusunda kafam çok karışık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Seda Sayan'a rakip oldu
Suna Akyıldız
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Öpüşme açısı
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alişan yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı