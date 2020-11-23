Kalben: Ödem attım, süzüldüm

Kilo veren, gözlükleri atan, makyaj yapmaya başlayan Kalben giyim stilini de değiştirdi. Sırrını da, online dergi Basedistanbul’a şöyle açıkladı:

“Tepkilerimi yüksek sesle söyleyince hayatım değişti. Cildim ve dişlerim parladı. Dökülen saçlarımın yerine bebek saçlar geldi. Vücudumdan ödem attım, süzüldüm. Reflüm iyileşti. Sesim güzelleşti. Ailemle ilişkilerim düzeldi. Eskiden organlarım düşüverecek, herkesin önünde çıplak kalacağım gibi hissediyordum. Korkmadıkça içim açıldı.”

'İnsan olmayı deniyorum'

Bu süreçte kendiyle barıştığını ifade eden Kalben hakkında çıkan olumsuz haberler yüzünden umutsuzluğa düştüğü zaman dua edip meditasyon yaptığını söylüyor. Kalben “Siber kabadayıların kümelendiği sosyal medya mecralarından uzak duruyorum. Öfkemi ve nefretimi günlük olarak not alıyor, neden bu hallere büründüğümü analiz ediyorum. Aynı durumlarda kalmamak için feyz alıyorum. Ruhumu beslemek için doğayla ilişkileniyorum. Kitap okuyor, müzik dinliyor, film izliyorum. İnsan olmayı deniyorum” dedi.



