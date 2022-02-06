‘Eski Dünyanın Yangını’nı okurken resmen büyülendim. Empatiyi benim için yeniden tanımladınız. Okurken sık sık “Kalp Hanım, ne yapıyorsunuz?” dedim… Sizce kaleminizin gücü nereden geliyor?

Ne güzel böyle hissetmen… Beni yıllardır en çok düşündüren şeydi bu aslında; “O iletişim dilini kurabilecek miyim?” sorusu. Çünkü bu bir ilk roman ve roman kelimesi, muhteşem romanlar okuyarak büyüdüğümden baskı içeriyor. Her şeyi iyi yapman, kuralına göre oynaman gerekiyormuş gibi ama sonra bir an geldi ve “Bunun adı çuvallamaksa da çuvallayayım, ne olur?” dedim.

Kırık dökük yerlerimi tamamıyla göstermek istediğimi fark ettim. Mağduriyet hissiyle değil de hayatın içinde aktif bir katılımcı olarak yaşamak… Geçmişin, geleneklerin, memlekete özgü ağrıların yükünden bir romanlık ve 13 şarkılık hafifleyebilmek. Romanla ilgili istediğim şeyi anlayana dek zorlu, sisli ve dertli olan süreç, anladıktan sonra rahatladı. Üretim derdimin temelinde yakınlık kurmak var. Bu roman bir yakınlık çağrısı. Sana bunu hissettiren bu olabilir.

ÖZGÜRLÜK, KENDİNİ BAŞKALARININ GÖZÜNDEN GÖRMEYİ REDDETMEK VE KENDİ GÖZLERİNİ KEŞFETMEKTİR

“Ben Kantante, özgürlüğün tadını çıkaracağım” diyerek başlıyor her şey. Özgürlüğü, onun sizdeki tadını nasıl anlatırsınız?

Özgürlük kendini başkalarının gözünden görmeyi reddetmek ve kendi gözlerini keşfetmek. Yaşamaktan, ama her yanıyla yani rezilliği, fukaralığı, yoksunluğu, eksikliği, zorluğuyla da yaşamdan korkmamak. Evrenle sevgi bağları kurabilmek, varlık çabası gösterebilmek. Irk, dil, inanç sistemi, cinsiyet, cinsel kimlik gibi tüm unsurlardan bağımsız bir varlık çabasından bahsediyorum. Üretmek. Sevebilmek. Yargılamadan, dedikodu yapmadan, ötelemeden, dışlamadan, aşağılamadan, yok etmeden sevebilmek.

16 YIL ÖNCE ANNEMİ KAYBETTİĞİMDE İÇİMDE DERİN BİR ÇUKUR AÇILMIŞTI SONRA O ÇUKUR UMUTLA DOLMAYA BAŞLADI

Altını çizdiğim cümlelerden ilerliyorum. “Elbette yaşamayı seviyoruz, öleceğimizi bildiğimizden…” İnsan en çok bir gün biteceğini, kaybedeceğini bildiği şeyi mi seviyor?

Kayıp bana çok net bir şey öğretti, o da şu; kaybolmayan şeyler var. Kaynağı sonsuz olan hisler de var. Öznelerimiz değişebilir ancak eylemlerimiz baki. Arıyoruz, sevmek ve yakın olmak istiyoruz, doğayla birleşmeyi özlüyoruz. Bizleri insanlar olarak gerçekten mutlu edecek eylemlere, davranışlara ve düşüncelere yöneldikçe yaşamayı daha derinden kavrayabileceğimize inanıyorum.

O kaybolmayan şeyleri nasıl tarif ediyorsunuz?

Küçücük anların içinde gerçekleşen, canlılar ve eşyalar arasında olan biten milyarlarca ilham verici, kalp gözü açıcı detay. Annemi 16 yıl önce kaybettiğimde içimde derin bir çukur açılmıştı. Senelerce o küçücük anları, güzellikleri fark etmeden yaşadım. Fark etmekle başladı çukur umutla dolmaya...

İnsan o çukurdan nasıl çıkıyor? Siz nasıl çıktınız?

Bir sürü yeni yol bulmamız lazım. Bakıyorum, çoğumuz o yolları bulmak için çabalıyoruz zaten bir şekilde. Kaybolmayan, geride kalan ve hep bir yankısı olan şeyler de o yollarda gizli. Benimki üretmek ve paylaşmaktı. Beceriksizliklerimi, hırslarımı, kıskançlıklarımı, çıkarcılıklarımı, korkularımı görmek, kabul etmek ve sonra yeni bir nefes almaktı.

Kimse kendiyle ilgili bu cümleleri kurmaz kolay kolay. Herkes çok iyi niyetli, çok saf… Ama kıskançlığı, çıkarcılığı hep başkaları yaşıyor sanki…

Ne mutlu onlara, dilerim öyledirler. Ben senelerce korkular içinde yaşadım. Özgüvensiz, kaygılı, birilerinin sevgisi ve şefkati için kendi gerçeklerinden taviz verebilen biri oldum kimi zaman. Büyüdüğüm evin toplumsal sınıfından kurtulmak ve rahat etmek istedim örneğin. Mutluluğun zenginlikte, güzellikte, seksapelde, şansta ya da aristokrat bir aileden gelmekte olduğuna inandım. Beslendiğim yalanlarla ve korkularla karşılaşana dek tatlı yanlarımı görmedim bile yıllarca.

Tüm bu saydığınız duyguları ifade ettiğinizde içinizde nasıl bir duygu hissediyorsunuz?

Rahatlatıyor beni. İnsanlığımla karşılaştırıyor. Milyarlarca insanla tüm sınırlardan bağımsız kardeş hissedebiliyorum. Hepimizin ölüm korkusu var. Hiçbir anlam bulamadan kaybolup gitme korkumuz var. Sevilmeme korkumuz var. Tek bir insan bile kulağımızın kenarındaki o küçük beni görecek mi acaba? En sevdiğimiz rengi bilecek mi biri? Ailemiz olacak mı? Peki bize ait olan bir oda, toprak parçası, bir çatı? Bu hezeyanlarla yaşıyoruz. Dengemizi kaybedebiliyoruz.

SİZ KENDİNİZİ AŞAĞILARSANIZ DİĞERLERİ SİZE KARŞI DAHA DA ACIMASIZ OLUR

Yargılanmak, dışlanmak… Bu duygulara çok maruz kaldınız mı?

Bunu ben de yaptım kendime, insanlar da bana yaptı. Siz eğer kusurlu gördüğünüz yerlerle barışıp komplekslerinizle uzlaşmazsanız ve kendinize sürekli yüklenirseniz, kendinizi aşağılarsanız; insanlar size karşı daha da acımasız olabiliyorlar. Önce o tam bir klişe olan, benim de yıllarca reddettiğim ‘kendini sevmek’ eylemini becerebilmek gerekiyor. Bu yaşıma geldim, o klişenin ne kadar doğru bir şey olduğunu daha yeni öğrendim. “Çok tatlıymış burası” diyorum. (Gülüyor)

Ergenliğinizdeki en büyük kompleksiniz neydi?

Tuhaf hissediyordum, ayrı hissediyordum. Uyumlu hissetmiyordum. Ailem diğer ailelere benzemiyordu. Bana olanları paylaşabileceğim kimse yoktu. Herkes sanki çok normaldi de ben çıkıntıydım. Herkes sanki çok güzeldi de bir ben başka türlüydüm. Herkes birbiriyle yakındı da ben uzaktım. Ve aramızda bir uçurum açılıyordu sanki.

Oysa insan en fenası kendi hayatı sanıyor. Tüm hayatların içinde çok çeşitli acılar, zorluklar ve mutluluklar, umutlar var. Yine dengeye dönelim. Dengeli hanelerde, özgürce hissetmeyi, düşünmeyi, konuşmayı öğrenerek büyüyen çocukların kompleksleriyle nasıl baş edeceklerini bileceklerini, hatta komplekssiz olacaklarını sanıyorum.

Sizce birbirimizi yargılama hissimizin en iyi ilacı ne olabilir?

Çocuklar, tüm yetişkinlerin birbirine eşit davrandığı, saygılı mesafeleri korurken derin bağlar kurabildikleri, birbirlerine karşı öfke ve nefreti var olma yöntemi olarak kullanmadıkları bir dünyada büyürlerse, en azından büyük ölçüde bunun azalacağını düşünüyorum.

“Bir ağaca aşık bir gemi” cümlesini tekrar ve tekrar okudum. Ağaçla geminin aşkını imkansız buldum. Onlar için üzüldüm. Sizce imkansız aşk diye bir şey var mıdır?

Elbette matematiksel olarak hayatta her şeyin ihtimali var ama iki insan arasında vuku bulamayacak, kayıp ihtimaller de var. Dilerim bir ağaca göre kısacık olan insan ömürlerimizi imkansızlıklar peşinde çok da koşturmadan, doya doya yaşayabilelim.

YAŞAMAKTAN HİÇ TAT ALMADIĞIM ZAMANLAR OLDU AMA HAYAT HEP DEVAM ETTİ

Bu roman bence kaybedenleri değil kazanmak için yürüyenleri anlatıyor. Siz kendinizi hangi tarafa yakın hissediyorsunuz?

Bazı talihsiz olaylar, dönemler oldu hayatımda. Maddi manevi zorlandığım, yaşamaktan hiç tat alamadığım, geleceğimden yana derin kaygılar içinde kıvrandığım, en sevdiğim insanın ölümüyle nasıl ilişkileneceğimi bilemediğim zamanlar… Mutlaka tadına bakmadığım talihsizlikler, fenalıklar vardır hayatta ve olacaktır da ama gördüğüm şeyler oldu ve hepsinin sonunda da hayat devam etti…

Ne güzel ifade ettiniz…

Öyle oldu çünkü… Bir çocuk doğdu, bir kar eridi bir ağacın üzerinde, biri düştü, yanındaki güldü, ikisi öpüştü, bir öğrenci bir kitap aldı, çok etkilendi ve yazmaya başladı… O yüzden benim, senin ya da bir diğerinin ne yaşadığından çok bunları nasıl yorumladığımız, insanlara bunları nasıl aktardığımız, nasıl hayaller kurduğumuz aslında asıl olan.

AŞK BENİM KURTULUŞUM, İNSANIN KURTULUŞU…

Bütün yaralarınızla yüzleştiniz mi?

Hayır, henüz değil.

Kaç kez aşık oldunuz?

Kendimi bilmeden düştüğüm aşklar şarkılara dönüştüler ve gerçekliklerini sanata teslim ettiler. Şimdi mutsuzluğun içinden şarkılar çıkarmayı hesaplamadığım, şiddetsiz ve hiyerarşisiz mutlu olabildiğim bir aşık olma halini tanıyorum.

Aşkın cinsiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce öyle bir şey var mı?

Hiçbir yaşımda böyle düşünmedim. Aşk o kadar türler üstü bir şey ki bana göre. Bir inanma biçimi, bir adanma yolu, bir yaşam kaynağı… Bu sadece bedenler arasında değil, iki insan arasında değil. Bir kıyıda denize bakarken de aşık olurum. Aşk, bana dikte edilen her şeyin üstünde. Benim kurtuluşum o zaten. İnsanın kurtuluşu…

Hiç aşık olduğunuz birini aldattınız mı ya da aldatıldınız mı?

İkisi de oldu. Mutsuz olduğumu, kendimi doğru dürüst sevmeden sevilmek istediğimi kabul etmediğim için oldu ikisi de bana göre. İnsanlar bağlanmayı, yakınlık kurmayı, iletişimi öğrendikçe aldatmak eylemi de anlam değiştirecektir. Dünyamızda özgürce sevmek ve sevişmek en büyük yasaklardan. Yasak olmadıklarında aldatmak da aldatılmak da kalmayacak.

Yazarın kendisi, ‘Eski Dünyanın Yangını’nı nasıl özetler?

Bizimdir ve akar…

Fotoğraflar: Ozan GÜZELCE