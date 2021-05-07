Kalben: Taş gibi bir vücudum var

Şarkıcı Kalben, kendisine “Bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın” diyen kadın takipçisine yanıt verdi. İşte o satırlar: “Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boyun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerce konser verebiliyor, bir yıldır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığıma emin olur ve sen de bu neşenin özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor.”