Magazin Kalben: Taş gibi bir vücudum var

Kalben: Taş gibi bir vücudum var

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Kalben: Taş gibi bir vücudum var

Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına Kalben'in verdiği cevap kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

07 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Kalben, kendisine “Bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın” diyen kadın takipçisine yanıt verdi. İşte o satırlar: “Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boyun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerce konser verebiliyor, bir yıldır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığıma emin olur ve sen de bu neşenin özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor.”

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