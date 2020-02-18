Kalben, unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Özgün yorumu ve sevilen tarzıyla kısa zamanda büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Kalben, en sevilen aşk şarkılarını 14 Şubat’ta Akasya’da söyledi. Sevgililer Günü’ne özel olarak sahne alan sanatçı, 14 Şubat dolayısıyla kendini aşkla dolmuş hissettiğini belirtti. Kalben; ‘Mesaj atıp cevap beklemeyen, siyah beyaz aşıkların şarkısı ile başlıyoruz’ dedi ve ‘Aramızda’ şarkısıyla konserine başladı.

Kalben; ‘Hayatınızın her anında bir yerde sevgi olsun’

‘Fırtınalar’ şarkısını doya doya sevmeyi isteyen bütün dünya kadınları için söyleyen Kalben; ‘Yaptığınız işi sevin, işi sevmiyorsanız birlikte çalıştığınız kişileri sevin. Hayatınızın her anında bir yerde sevgi olsun’ dedi.

Enerjisiyle göz dolduran genç sanatçı, ‘Yalakanım Bebeğim’, ‘Çek’, ‘Saçlar’, ‘Ben Her Zaman Sana Aşıktım’ ve ‘Sevgi Anlaşmak Değildir’ gibi sevilen parçaları binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Yalnızları unutmadı

Unutulmaz bir 14 Şubat yaşatan Kalben, yalnızları da unutmadı. Sanatçı, ‘Size yalnız hissettirmeyen her şey için, birlikte yalnız hissetmeme adına söyleyeceğim’ diyerek konserine devam etti.



