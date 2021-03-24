Magazin Kalben'e açılan dava reddedildi

Kalben'e açılan dava reddedildi

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Kalben'e açılan dava reddedildi

ZOOM Kurumsal şirketinin sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla şarkıcı Kalben İncesaraç’a açtığı 200 bin liralık tazminat davası reddedildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 08:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıl önce açılan davaya göre, Kalben ve Zoom arasında 25 Ekim 2015 tarihinde 7 yıl süreyle menajerlik sözleşmesi imzalandı. İddiaya göre Kalben daha sonra sağlık problemlerini gerekçe göstererek konserlere ve sahneye çıkmadı, ardından da sözleşmesini fesh etti.

200 BİN TL İSTENDİ

Zoom şirketi de kendilerinden habersiz çok sayıda konsere çıktığını iddia ettiği Kalben’e 200 bin TL’lik maddi-manevi tazminat davası açtı. Davanın karar duruşmasında mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davacı Zoom Kurumsal şirketinin Kalben İncesaraç’a açtığı davayı reddetti. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)

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