Magazin Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi

Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi

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Kalben'in yeni klibinde Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi

Kalben, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısına klip çekti. Klipte Ahmet Mümtaz Taylan sürprizi dikkat çekti.

20 Mayıs 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Kalben’in, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısı yarın müzikseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Başak Soysal’ın üstlendiği klipte, şarkıcıya, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti.

Kalben, “Hepimiz başımıza gelenlerle baş etmeye çabalıyoruz. Sevgisiz, temassız ve aşksız hissediyoruz. Bu şarkı her koşulda sevebilmek, göğe bakarak yürüyebilmek, sevdiklerimizle birlikte söyleyip çiçeklenmek umuduyla yazıldı” dedi. Klibin, Kalben'in evinde çekildiği öğrenildi. 


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