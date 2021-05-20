Kalben’in, uluslararası bir ekiple yaptığı Şanssız Mücadeleci şarkısı yarın müzikseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Başak Soysal’ın üstlendiği klipte, şarkıcıya, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan eşlik etti.

Kalben, “Hepimiz başımıza gelenlerle baş etmeye çabalıyoruz. Sevgisiz, temassız ve aşksız hissediyoruz. Bu şarkı her koşulda sevebilmek, göğe bakarak yürüyebilmek, sevdiklerimizle birlikte söyleyip çiçeklenmek umuduyla yazıldı” dedi. Klibin, Kalben'in evinde çekildiği öğrenildi.



