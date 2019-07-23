Kalbi evlat acısına dayanmadı!

Olay, dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatte evinde fenalaşan iki çocuk babası 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya bir anda yere yığıldı. Eşi tarafından baygın olarak bulunan Çetinkaya olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Hastanenin acil servisine yaşam fonksiyonları durmuş olarak getirilen Çetinkaya, uzun süren kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı haber alan İstanbul’da ikamet eden anne Sebahat Çetinkaya ise 1 gün sonra geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. Birer gün arayla hayatlarını kaybeden anne ve oğlu Karamürsel Hayriye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA



