Kalbi iflas etmek üzere olan bebek 2 kere doğdu

İki çocuk annesi Margaret Boemer üçüncü çocuğuna hamileliği sürecinde, önceki hamileliklerindeki gibi rutin kontrollerinden birine gittiğinde, doktorlar ultrasonda anne karnındaki bebeğin kuyruk sokumu kemiğinde oldukça büyük bir tümörün geliştiğini fark etti.

Teksas Çocuk Hastanesi'nde yapılan kontrollerde bebeğin her geçen gün biraz daha kötüye gittiği, neredeyse kalbinin iflas etmek üzere olduğuna kanaat getirilmişti ancak doktorlar, hamileliğin sonlandırılması ihtimalini devre dışı bırakarak 2 yöntem üzeirne yoğunlaştılar.

Doktorlar bebeğe ya laparoskopik yöntemle anne karnında müdahale edecekti ya da 'açık yöntem' denilen ve karına yapılan kesi ile rahime ulaşılmasını sağlayan yöntemle operasyon yapmayı düşündüler.

İlk doğum 23 haftalıkken oldu

Doktorlar, rahimi belli bir ölçüde keserek, gelişiminde 23 hafta 5 güne ulaşan fetusu dışarı çıkardılar ve ameliyat bitince rahim ve gebelik amnizyon zarlarını dikerek kapattılar. Bu bebeğin bir bakıma ilk doğumu oldu.

Tümör bebek kadar çıktı

5 saat süren ameliyatta bebeğin kuyruk sokumu kemiğindeki tümörün yüzde 90'ı alındı. Alınan tümörün boyutu neredeyse bebeğin boyutu kadardı. Başarılı ameliyatın ardından fetus tekrar rahimin içine konularak kesi dikildi.

Sıkı biçimde bebeğin gelişimi takip edildi. 12 hafta sonra Lynlee Hope adı verilen bebek ikinci kez ve sağlıklı olarak dünyaya geldi. 8 günlük olduğunda ikinci bir kez ameliyata alınan bebeğin tümöründen geriye kalanlar da temizlendi ve Lynlee Hope evine uğurlandı.





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