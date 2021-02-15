Kalbimin sahibi ruh eşim

Juno bizim Ruh Eşimiz olarak tanımlayabileceğimiz kişiliği bir ayna gibi yansıtırken, bir doğum haritasında burç yerleşimi, kişisel olarak o ilişkiden beklentimiz hakkında çok şey anlatır. Juno aynı zamanda bir ilişki içinde ortaya koyacağımız davranışlara dair de bilgi verici bir kaynak olarak değerlendirilir.

Juno’yu tüm burçlarda anlattığım yazımda bu hafta sırada Aslan burcu var. Juno Aslan burcu yerleşiminde olduğunda kişisel olarak bir ilişkiye yönelik en fazla ihtiyaç hissedilen şey gurur duyulacak bir beraberlik beklentisi oluşturur. Hayranlık uyandıran, asil, sıradan olanın dışında bir partner arzusu yüksektir. Özgüven duygusunun eş ya da parter tarafından tamamlanması gereksinimi ilişkiyi şekillendiren en önemli unsur halini almış olabilir. Juno Aslan burcu kişisi, cesaretli, kendine güvenen, otorite olma yönünde başarı gösterebilen kişilere doğru bir eğilim içinde olacaktır. Aynı zamanda kendine güveni yüksek olan, lider yapıda insanları kendi ilişki alanına da çekiyor olabilir.

Bir ilişkinin içinde merkezde olma, ilgi odağı olma güdüsü ile hareket eden Juno Aslan kişisi için ilişkinin en büyük dinamiğini sevgi, aşk, ilgi, özveri gibi ihtiyaçlarının eş tarafından güçlü bir şekilde karşılanması duygusu oluşturur. İlişkinin merkezine olmak, eş tarafından takdir edilmek ve beğenilmek isteği özellikle ilişkide büyük beklenti halini alabilir. Bu durum bazı zamanlarda abartılı taleplere ve çocukça tepkilere yol açacak bir hale bürünebilir. Sevgi ve ilgi gösterilmesini beklerler ve eğer yeterince ilgiyi kendi üstlerinde hissedemezlerse ilgiyi üzerlerine çekmek için büyük eğilim göstereceklerdir. Arzu edilen yeterli ilgiyi eşlerinden alabilirlerse kendileri de eşlerine karşı sevgi ve sadakat göstermekten çekinmeyecek ve gurur duyulacak bir eş profili içinde olmak için heyecan ve coşkuyu hiç kaybetmeyeceklerdir.

Juno Aslan burcu kişileri için ilişkileri hakkında başkalarının görüşü oldukça önemlidir. Diğer kişiler tarafından ve toplum tarafından takdir edilen, saygı duyulan bir ilişki içinde olmak isterler. İlişkinin başkaları üzerinde bırakacağı intiba çok önemli bir durum halini alabilir. Bu idealde beklenilen eşin toplum üzerinde iyi ve kendinden emin etki bırakabilme potansiyeli güçlü eş ya da partnerin kişiyi mutlu edebileceğinin bir göstergesidir. Dışarıdan takdir ve ilgi alma arzusu en uç noktada gösterişçilik haline dönüşebilecek davranışlar sergileme eğilimi ortaya çıkabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

15 Şubat Pazartesi: Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar gibi bağlarımızda akılsal ve mantıksal davranışlarda olmaya özen göstermek yerinde olur. Egosal çıkışlarımızın, kibir ya da hırs ile ortaya koyacağımız olumsuz tavırların ilişkilerimize zarar vereceğini dikkate almak önemli. Affedici olmak, olaylara olgunlukla yaklaşmakta fayda var.

16 Şubat Salı: Hızlı kararlar almaya yatkın olacağımız bugün aşırı özgür ve fazlasıyla bireysel düşünmemeye dikkat edersek olumlu iş birlikleri ve uyum yakalayabiliriz. Aceleci, sabırsız ve tartışmaya yol açabilecek türde enerjilerin devrede olabileceğini göz önünde tutmak iyi olur.

17 Şubat Çarşamba: Haftanın gerilimli ve sert etkiler taşıyan günlerinden birindeyiz. İçinde bulunduğumuz şartların sarsılması ve değişime uğraması söz konusu olabilir. Tartışmalara, öfke patlamalarına açık enerjiler duygularımız üzerinde baskı oluşturabilir, farkında olmakta fayda var. Ani çıkışlar sorun olarak bize geri dönebilir.

18 Şubat Perşembe: Karşılıklı ilişkiler üzerinde oluşan strese dikkat. Zorlu etkiler restleşmelere, iddialaşmalara sebep olabilir. Anlayış içinde olmak, egosal tavırlar sergilemekten uzak kalmak sorunların büyümesini engelleyecektir.

19 Şubat Cuma: Yine Perşembe günü gibi ilişkiler üzerine haftanın zorlu etkileri olan gününde olacağız. Rekabete yönelik tavırlar evlilik, ilişkiler, ortaklıklar üzerine olumsuz durumlar yaratabilir. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, baskı yaratma türü davranışlar ilişkilerde kopma yaratabilir, farkında olalım.

20 Şubat Cumartesi: Kendimizi daha dışa dönük hissedeceğimiz bugün iletişimsel anlamda bizi destekleyen etkileri ile daha pozitif görünüm sergiliyor. Haberleşme, bağlantılar kurma ya da bir konu üzerinde karşılıklı fikir üreterek çözüm bulmak için günü değerlendirebiliriz.

21 Şubat Pazar: Akılsal ve mantıksal kararlar almaya kendimizi daha yakın hissedeceğimiz bugün diğer kişiler ile irtibat kurmak, haberleşmek açısından olumlu geri dönüşler alabiliriz. Yeni planlarımızı devreye sokmak, yeni fikirlerimizi gündeme almak için heyecan duyabilir ve bazı fırsatlar ile karşılaşabiliriz.

Güzel bir hafta diliyorum,

Sevgiyle