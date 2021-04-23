Düşman işgali altındaki topraklarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyet’e giden yolda önemli kilometre taşlarından biri olan TBMM, bundan tam 101 yıl önce 23 Nisan 1920’de açıldı. Hacıbayram Camisi’nde cuma namazı kılındıktan sonra Ulus’taki İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada ilk TBMM açıldı. 23 Nisan, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünden hareketle tam 101 yıldır aynı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlık için büyük bir adım olan bugünü, çocuklara armağan etti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı var. Ankara’daki 23 Nisan törenleri de sınırlı katılımla yapılacak. Ankara’daki ilk tören TBMM’de. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. Ardından saat 09.15’te Anıtkabir’e geçerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Anıtkabir’deki törenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece devlet erkanı katılacak. Törenler fiziki mesafeye uygun şekilde, maskeli ve sınırlı katılımla yapılacak. Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER

23 Nisan coşkusu geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yine evlerde yaşanacak. Çocuklar evlere Türk bayrakları asarak, balkonları süsleyecek. Geniş katılımlı kutlamalar yerine 23 Nisan coşkusunu yansıtacak araç konvoyları, ses, ışık, havai fişek gösterileri yapılacak. İllerde dar kapsamlı ve mesafeli çelenk sunma törenleri dışında çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

KALBİMİZ KÜÇÜK AMA SEVGİMİZ ÇOK BÜYÜK

Sizlerden gelen çocuk fotoğraflarını 26 Ocak 2009’dan beri her gün yayınlıyoruz. Şimdiye dek 600 bini aşkın fotoğraf geldi. Bu ilginize teşekkür etmek için çocukların bayramı 23 Nisan’ı her yıl olduğu gibi bu yıl da bir POSTA geleneği olarak siz okurlarımızdan gelen fotoğraflar ile kutluyoruz. Nice yüzyıllara...

İşte gazetemizin 23 Nisan 2021 tarihli 1.sayfası...