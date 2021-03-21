Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız kalburabastı tatlısı tarifi çok eski bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kalburabastı tatlısı tarifi arıyor ya da kalburabastı tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalburabastı tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KALBURABASTI TATLISI TARİFİ

Kalburabastı tatlısı malzemeleri

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı süt

3,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı ceviz içi

Kalburabastı servisi için:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Kalburabastı şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kalburabastı tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbete limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Kalburabastı hamurunu hazırlamak için oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağını derin bir karıştırma kasesine aktarın. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip, 3,5 su bardağı unu azar azar katarak karışıma yedirin. Son olarak 1,5 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 5 dakika kadar yoğurun ve üzerini streç film ile kapatıp, 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru bir kalbura bastırıp, yuvarlak şeklinde açın. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra kalbur üzerinde rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi hamur bitene kadar tek tek uygulayın. Fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.



