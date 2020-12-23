Türkiye Kaldığı bakım evinde 35 kilo veren otizmli genç hayatını kaybetti

Kaldığı bakım evinde 35 kilo veren otizmli genç hayatını kaybetti

Türkiye

Kaldığı bakım evinde 35 kilo veren otizmli genç hayatını kaybetti

Elazığ'da corona virüsten korunması için özel bir bakım evine yerleştirilen otizmli Murat Can Ayas (21) 3 ayda 35 kilo kaybedip geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

23 Aralık 2020, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Elazığ'da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti, eylül ayında otizm hastası oğulları Murat Can'ı corona virüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Bakım merkezine yerleştiğinde 85 kilo olan Murat Can Ayas, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can Ayas, son olarak 2 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kalbi duran Ayas, canlandırma odasında tekrar hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas'ın babası Volkan Ayas da, çocuğunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek bakım merkezini CİMER'e şikayet etti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Volkan Ayas'ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce de bakım merkezi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Murat Can Ayas, 21 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Ayas'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından aile mezarlığına defnedilecek.

DHA


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