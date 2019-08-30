Kaldırımda yürürken binadan pazar arabası düştü

Pazar alışverişini yapmak için evden çıkan F.D., kaldırımda yürüdüğü sırada 5 katlı binadan sol ayağına pazar arabası düştü.

Acı içinde yere yığılan kadın, yakınlarına haber vererek yardım istedi.

YAKINLARI YARDIM ETTİ

Gelen yakınlarının müdahale ettiği kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans istendi.

Acil yardım çağrısı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği F.D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

F.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, pazar arabasının binanın hangi katından düştüğünü belirlemek için inceleme başladı.



