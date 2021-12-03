Türkiye Kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı: Yaralılar var

Kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı: Yaralılar var

Türkiye

Kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı: Yaralılar var

Samsun’un Bafra İlçesindei sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

03 Aralık 2021, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Havva Demir idaresindeki 57 KEE 822 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırımda yaya olarak yürüyen Ertuğrul Deniz ve Muhammet Ali Deniz isimli şahıslara çarptı.

Otomobil kaldırımda bulunan elektrik panosuna, daha sonra iş yerinin kaldırımına çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Havva Demir ve otomobilin çarptığı yayalar Ertuğrul Deniz ile Muhammet Ali Deniz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kazayla soruşturma başlatıldı.


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