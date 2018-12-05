  • Haberler
  • Spor
  • Kalecinin hatasını sahaya giren köpek önledi

Kalecinin hatasını sahaya giren köpek önledi

Arjantin'de Juventud Unida ile Defensores de Belgrano'nun karşı karşıya getiren maç ilginç bir olaya sahne oldu. Deplasman takımı kalecisinin, topu oyuna soktuğu sırada yaptığı hata sonucu topu kapan Juventud Unida'lı futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak, sahaya giren bir sokak köpeği topa müdahale ederek gol olmasını önledi

05 Aralık 2018, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
A A
Kalecinin hatasını sahaya giren köpek önledi

Arjantin Federal A Ligi'nde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasındaki mücadelede, ilginç bir olay yaşandı.

Deplasman ekibinin kaleciye kural dışı hareketi sonrası top, ev sahibi ekipten oyuncuların önünde kaldı.

Hakemin oyunu durduran düdüğüne rağmen Juventud'lu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak sahaya giren sevimli köpek, topun ağlara gitmesine engel oldu.

İşte o anlar:

Mücadeleyi ise ev sahibi Juventud Unida, 3-0 kazandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.