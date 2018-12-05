Kalecinin hatasını sahaya giren köpek önledi Arjantin'de Juventud Unida ile Defensores de Belgrano'nun karşı karşıya getiren maç ilginç bir olaya sahne oldu. Deplasman takımı kalecisinin, topu oyuna soktuğu sırada yaptığı hata sonucu topu kapan Juventud Unida'lı futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak, sahaya giren bir sokak köpeği topa müdahale ederek gol olmasını önledi