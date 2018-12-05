Kalecinin hatasını sahaya giren köpek önledi
Arjantin'de Juventud Unida ile Defensores de Belgrano'nun karşı karşıya getiren maç ilginç bir olaya sahne oldu. Deplasman takımı kalecisinin, topu oyuna soktuğu sırada yaptığı hata sonucu topu kapan Juventud Unida'lı futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak, sahaya giren bir sokak köpeği topa müdahale ederek gol olmasını önledi
Arjantin Federal A Ligi'nde Juventud Unida ile Defensores Belgrano arasındaki mücadelede, ilginç bir olay yaşandı.
Deplasman ekibinin kaleciye kural dışı hareketi sonrası top, ev sahibi ekipten oyuncuların önünde kaldı.
Hakemin oyunu durduran düdüğüne rağmen Juventud'lu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak sahaya giren sevimli köpek, topun ağlara gitmesine engel oldu.
İşte o anlar:
Mücadeleyi ise ev sahibi Juventud Unida, 3-0 kazandı.