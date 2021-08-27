Kalem batırma deneyi

MALZEMELER

Plastik (polietilen)

torba, kalemler, su.

NASIL OYNANIR?

Torbanın yarısını su ile doldurun.Torbanın suyla dolu olan yerlerinden kalemleri sokarak torbanın diğer tarafından çıkarın. Eğer kalemleri torbanın içinden delerek geçirirseniz ve ondan sonra içine su dökerseniz su, yaptığınız deliklerden dışarı sızacaktır. Ama önce torbayı suyla doldurup sonra kalemleri içine sokarsanız su akmayacaktır.Bunun sebebi polietilen maddesinin parçalara ayrıldığında moleküllerinin daha yakın hareket etmesidir. Yani içi su doluyken kalemleri geçirdiğinizde polietilen kalemlerin etrafında sıklaşır ve su sızmasını engeller.



