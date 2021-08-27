Etkinlik Rehberi Kalem batırma deneyi

Kalem batırma deneyi

Etkinlik Rehberi

Kalem batırma deneyi

Basit ve zararsız şekilde deneyleri oyun şekline çevirebiliriz. Bu tarz oyunlar sayesinde çocuklar bilimi sever, sosyal becerileri gelişir ve gelecekte de bilimsel aktivitelerde bulunmaktan keyif alırlar.

27 Ağustos 2021, Cuma 12:48 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik (polietilen)

torba, kalemler, su.

NASIL OYNANIR?

Torbanın yarısını su ile doldurun.Torbanın suyla dolu olan yerlerinden kalemleri sokarak torbanın diğer tarafından çıkarın. Eğer kalemleri torbanın içinden delerek geçirirseniz ve ondan sonra içine su dökerseniz su, yaptığınız deliklerden dışarı sızacaktır. Ama önce torbayı suyla doldurup sonra kalemleri içine sokarsanız su akmayacaktır.Bunun sebebi polietilen maddesinin parçalara ayrıldığında moleküllerinin daha yakın hareket etmesidir. Yani içi su doluyken kalemleri geçirdiğinizde polietilen kalemlerin etrafında sıklaşır ve su sızmasını engeller.


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