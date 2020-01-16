Kalem börek tarifi: Kalem börek nasıl yapılır?
İncecik ve uzun börekler hem servis ederken kolay oluyor hemde yerken daha kolay yeniyor. Çıtır çıtır olması tadını ayrı güzel yapan kalem börek tarifi deniyenler bu pratik ve lezzetli börekten bir daha vazgeçemiyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kalem börek tarifi arıyor veya kalem börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "kalem börek tarifi, kalem börek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
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Kalem börek tarifi
Kalem börek malzemeleri
- 1 paket üçgen yufka (24 adet)
- Yada 3 büyük yufkadan 24 adet çıkacak şekilde bölün
Kalem börek içine:
- 400 gram beyaz peynir
- 5-6 dal maydanoz (arzu eden)
Kalem börek sosu:
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı karbonat
- Yarım çay bardağı su
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Kalem börek üzerine:
- 2 adet yumurta sarısı
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Kalem börek üzeri için:
- Susam
- Çörek otu
Kalem börek yapılışı
Kalem böreğin içerisine maydanoz koymak istiyorsanız, maydanozları ince ince kıyın ve peyniri ezerek içine karıştırın. Hazırlanan sos teker teker yufkaların içerisine sürülür ve peynirli iç harçtan yufkanın geniş tarafına koyulur. İki kenar hafif içe doğru kıvrılır ve sıkı bir şekilde sarılır. Pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sarılan börekler düzgünce dizilir. Yumurta sarısı ve sıvıyağ karışımı böreklerin üzerine sürülür. İsteğe bağlı çörek otu ve susam böreklerin üzerine serpilir ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirilir.
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