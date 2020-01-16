Kalem börek tarifi: Kalem börek nasıl yapılır? İncecik ve uzun börekler hem servis ederken kolay oluyor hemde yerken daha kolay yeniyor. Çıtır çıtır olması tadını ayrı güzel yapan kalem börek tarifi deniyenler bu pratik ve lezzetli börekten bir daha vazgeçemiyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kalem börek tarifi arıyor veya kalem börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "kalem börek tarifi, kalem börek nasıl yapılır" haberimize göz atın.