Kuran-ı Kerim’de 29. cüz ve 563. sayfada yer alan Kalem suresinin 51. ayeti, kafirlerin Kuran-ı Kerim’i duyduklarındaki hallerini beyan etmektedir. Fazileti bakımında oldukça zengin olan Kalem suresinin 51. ayeti, surenin sondan bir önceki ayettir ve kısa olduğu için ezberleme açısından oldukça kolaydır…

KALEM SURESİNİN 51. AYETİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

KALEM SURESİNİN 51. AYETİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

KALEM SURESİ 51. AYETİNİN MEALİ (ANLAMI)

Kâfirler, Kur’an’ı işittikleri zaman, yüreklerine inen kin ve nefret yüzünden neredeyse seni bakışlarıyla devirecekler! Bu sebeple “Muhammed delinin biridir” diyorlar.

KALEM SURESİ 51. AYETİNİN TEFSİRİ

Müşriklerin, Resûlullah (s.a.s.)’e düşmanlıkları had safhadaydı. Kur’ân-ı Kerîm’i işittikleri zaman düşmanlık duyguları iyice galeyana geliyordu. Gözleriyle neredeyse Efendimiz (s.a.s.)’i devirecekmiş gibi kin ve nefretle bakıyorlardı. Çünkü Kur’an’ın ilâhî bir kelâm olduğunu hissediyor, içlerinden hayranlık duyuyor, fakat insanları ona imandan çevirebilmek için tek çare olarak Peygamberimiz (s.a.s.)’e saldırıyor ve ona deli diyorlardı. Halbuki Kur’an bütün insanlar için ilâhî bir hatırlatmadır. Peygamber de o hatırlatmayı insanlara tebliğ eden şerefli bir elçidir.

51. âyet “göz değmesi” anlamına gelen nazarın gerçek olduğunu gösterir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Göz değmesi bir gerçektir.” (Buhârî, Tıb 36; Müslim, Tıb 41, 42)

“Eğer kaderi bir şey geçecek olsaydı, göz değmesi kaderi geçerdi.” (Müslim, Tıb 42; Tirmizî, Tıb 17)

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatır:

Allah Resûlü (s.a.s.) cinlerden ve göz değmesinden Allah’a sığınırdı. Nihâyet Muavvizeteyn yani Felak ve Nâs sûreleri nâzil oldu. Ondan sonra Muavvizeteyn ile Allah’a sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. (Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 33)

KALEM SURESİ 51. AYETİNİN FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde, “Her kim Kalem suresini okursa Allah ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir” buyurmuştur.

Bununla birlikte Kalem suresinin faziletleri şu şekilde belirtilmiştir;

Zihin açıklığı vermesi için ilk 5 ayeti okunmalıdır.

Kötülük ve şerden korunmak için Kalem suresi okunması tavsiye edilir.

Zalimin zulmünden korunmak için okunması tavsiye edilir.

Kıskanç insanın şerrinden korunmak için son iki ayet olan 51. ve 52. ayetler 25 defa okunması tavsiye edilir.

Nazar ve kötü bakıştan korunmak için Kalem suresinin son iki ayeti olan 51 ve 52. ayetlerin okunması tavsiye edilir.







