Kalem ya da likit ile kuyruklu eyeliner çekmenin püf noktaları

Kuyruklu eyeliner, dramatik bir görünüm elde etmenizi sağlayan anahtar bir makyajdır. Eyeliner çekerken en zorlandığımız nokta ise, her iki kuyruğun da eşit şekilde uzun olmasını sağlamak. Piyasada likit ya da kalem formunda eyeliner bulmak mümkün. Her iki şekilde de eyeliner çekerken izlemeniz gereken bazı adımlar var. Bu püf noktalar sayesinde kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilir ve harika görünebilirsiniz. Kalem mi likit eyeliner mı seçmeniz gerektiğine karar verebilmeniz için her ikisini de denemiş olmanız gerekiyor. Önemli olan elinizin hangi eyeliner formuna daha yaktın olduğunu bulmak. İşte kusursuz kuyruklu eyeliner çekebilmek için izlemeniz gereken yollar...

LİKİT FORMDA KUYRUKLU EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

Kusursuz kedi gözü makyajınız için likit eyeliner kullanmayı tercih ettiyseniz, izlemeniz gereken yol şu:

1.ADIM

Kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizin köklerini tutun. 5 saniye boyunca bastırdıktan sonra diğer kirpiklerinize de aynısını yapın. Bu sayede göz kapaklarınızı da açmış olursunuz.

2.ADIM

Üst kirpik çizginizden eyeliner ile çok ince bir çizgi çekin. Bu çizginin kirpik diplerinize olabildiğince yakın olmasına özen gösterin. Gözünüzün kenarına kadar çekin ve bırakın.

3.ADIM

Pamuklu çubuk alın ve gözünüzün bittiği nokta ile kaşınızın bittiği noktayı kesiştirin. Bu eyeliner kuyruğunu çekmek için hiza almanızı sağlayacaktır. Ayrıca iki gözünüzün kuyruğunun da eşit olmasını sağlayacaktır.

Pamukluğu çubuğun üzerine, eyeliner kuyruğunun bitmesini istediğiniz yere bir nokta koyun. Böylece diğer gözünüz için de hiza almış olursunuz.

4.ADIM

Pamuklu çubuğu hiza alarak alttan yukarı doğru bir çizgi çekin. Diğer gözünüze de hiza aldığınız noktadan itibaren aynısını uygulayın.

Likit eyeliner çok kolay bulaşır bu nedenle gözünüzün bir yerine bulaştığını fark ederseniz, ucunu nemlendirdiğiniz pamuklu çubukla kolaylıkla düzeltebilirsiniz.

5.ADIM

Son olarak kirpiklerinize maskara uygulayın.

KALEM İLE KUYRUKLU EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

Biraz daha yumuşak geçişleri olan bir eyeliner çekmek istiyorsanız, kalem formu tam size göre. Bunun için izlemeniz gereken yollar şöyle:

1.ADIM

Kirpik diplerinize kalem eyeliner ile bir hat çekin.

2.ADIM

Gözünüzün dış köşesinden yukarı doğru bir çizgi çekin. Eğer dumanlı bir görünüm istiyorsanız bu çizginin sert bir geçişinin olmasına gerek yok. Pamuklu çubuk kullanarak hiza alabilirsiniz.

3.ADIM

Karıştırıcı bir fırça alın ve çizdiğiniz hattın daha yumuşak görünmesini sağlayın. Karıştırma işlemini çok uzun süre bekletmeyin çünkü çoğu eyeliner 30 saniyede kuruma özelliğine sahip.

4.ADIM

Son olarak kalem eyeliner'ı alt göz pınarınıza da sürün ve fırçayla dağıtın.