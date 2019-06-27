Kalemle saç ekimi tekniği nedir İşte merak edilenler

Kalemle saç ekimi tekniği, FUE saç ekimi tekniğinin ileri teknolojili tekniklerinden birisidir. Choi implant kalemi kullanılarak saç kökleri tek tek toplanarak seyrek alanlara ekilir. Kalemle saç ekimi işleminde saç köklerinin yerleştirilmesi için kanal açılmasına gerek olmaz. Alınan saç greftlerinin kanal açılması için bekletilmesi gerekmez. Bu sayede bekletilmesi gerekmeyen saç greftleri canlılığını kaybetmez ve ekildiği alanda tutunma oranı yüzde 98 oranında artırılır.

Kalemle saç ekimi tekniği ile gerekli olan saç kökleri için en uygun bölge kafa derisinin arka kısmındaki ense dediğimiz bölgedir. Bu bölgedeki saç kökleri testosterona karşı duyarsız olduğu için bu bölgede saç dökülmesi sorunu yaşanmaz. Bu kısımdan tek tek alınan sağlıklı saç kökleri anında kelleşmenin başladığı kafa derisinin tepe ve yan bölgelerine direkt transfer edilir.

AVANTAJLARI NELER?

Kalemle saç ekimi tekniğinde 0,6-0,8 mm çaplı küçük delikler açıldığı için daha az iz kalır ve daha hızlı iyileşme sağlanır. Choi implanter kalem tekniği ile ciltte daha az travma, kanama miktarı daha az olduğu için daha az hasar oluşur. Cerrahi kesi ve dikiş olmadığı için hiçbir şekilde ağrı ya da acı hissedilmez. Kanama riski daha düşük olur. Enfeksiyon oluşma riski de çok düşüktür. Saç greftlerinin yerleştirilirken tutunması için ek desteğe ihtiyaç yoktur. Daha kısa sürdüğü için zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Genellikle lokal anestezi gerekmez. Daha az ilaç kullanılmasını sağlar. Kalemle saç ekimi tekniğinde saçın tıraş edilmesine gerek olmaz. Kafa derisinde hem donör bölge hem de saç ekimi yapılan alanlar daha çabuk iyileşir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kalemle saç ekimi tekniğini gerçekleştirecek ekip birden fazla kişiden oluşması gerekmektedir. Zahmetli bir işlem olduğu için tek kişinin gerçekleştirebilmesi pek mümkün değildir. Choi implant kalemi pahalı bir alet olduğu için ve kalemle saç ekimi işlemi en az 3 – 4 kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği için kalemle ekim işleminin maliyeti de ona göre artar.