Kalemleri yakalamaca oyunu

MALZEMELER

Düz bir geniş tepsi veya sehpa, bir kutu ve kalemler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla beraber oyunu oynayacağınız eğik bir düzlem belirlemelisiniz. Bu büyük bir tepsinin arkasını kullanarak olabilir veya bir sehpayı yan bir şekilde yere koyduğunuzda olabilir. Oyunumuzda yapılması gereken şey eğik bir düzlemden bırakılan kalemlerin kutunun içine girmesini sağlayabilmektir. Oyunculardan biri kalemleri o eğik düzlemden sağdan, soldan veya ortadan karışık bir şekilde bırakırken öteki oyuncu kalemlerin kutu içerisine girmesini sağlamalıdır. Bakalım yere düşen kalem olacak mı hiç?