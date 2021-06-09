Kalıcı bronzluk için hangi yağlar tercih edilmeli?
Yaz denilince akla ilk gelen şey bronzlaşmak! Bronzlaşmak için saatlerce güneşin altında kalabiliyor ve kimyasallar kullanabiliyoruz. Ancak bu durum son derece zararlı. Uzmanlara göre, kalıcı bronzluk için bazı doğal yağları kullanmak gerekiyor. Bunun yanı sıra güneşlendiğimiz saate dikkat edilmeli.
09 Haziran 2021, Çarşamba 15:55 Son Güncelleme:
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Bronzlaşmak için bazen bilinçsiz uygulamalar yapabiliyoruz. Örneğin, saatlerce güneşin altında kalmak, güneş kremi kullanmamak ya da son derece kimyasal bir ürünü cildimize sürmek gibi... AksuVital Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, özellikle bilinçsiz bronzlaşmanın cilde, düşünülenden çok daha fazla zarar verebileceğinin altını çizerek güneşin en tepede olduğu öğlen 11.00-15.00 saatleri arasında güneşlenmenin riskli olduğunu hatırlattı.
BRONZLAŞTIRAN DOĞAL YAĞLAR
Dr. Ebru Koç, bronzlaştıran doğal yağlar hakkında şunları söylüyor:
Bilinçli bir şekilde bronzlaşmak çok önemli. Aksi takdirde birçok cilt sağlığı problemi karşımıza çıkabilir. Bunun için güneşin en tepede olduğu saatlerde güneşlenmemek ve güneşlenirken de doğal, E vitamini açısından zengin olan ve nemlendirici özelliği olan yağlar kullanmak önemlidir.
Kakao yağı doğal bir bronzlaştırıcı
Örneğin kako yağı ve hindistan cevizi yağı bu özellikleri sahip olan, tercih edilebilir iki doğal yağdır. Bronzlaştırırken aynı zamanda nemlendiren kakao yağı, kalıcı bronzlaşmak isteyenlerin mutlaka kullanması gereken bir yağdır. Yıl boyunca bronzluğunuzu korumak istiyorsanız mutlaka her gün cildinizi nemlendirmelisiniz.
Hindistan cevizi yağı kalıcı bronzluk sağlar
Yağın doğal olması çok önemli. Bu yağlar, cildinizi hem nemlendirir hem de soyularak kötü görünmesine engel olacaktır. Güneşlendikten sonra duş almanız ve nemlendirici kullanmanız, güneş altında nemini kaybetmiş cildinize nemini yeniden kazandırır ve rahatlamasını sağlar.
DHA