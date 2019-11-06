Bol C vitamini tüketin

2015'teki bir araştırmaya göre, birçok meyve ve sebzede bulunan C Vitamini, kalın bağırsağın temizlenmesine yardımcı olabilir. Kalın bağırsağınız ve genel sağlığınız için lahana, brokoli, çilek ve limon püresi içebilirsiniz.





Kalın bağırsağınızı koruyan dost bakteriler olan probiyotiklerden yararlanın

Araştırmalar, probiyotiklerin kalın bağırsak kanserini önlemeye ve muhtemelen tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu “iyi bakteriler” oluşabilecek iltihabı durdurur, bağırsak hareketi tutarlılığını artırır ve kalın bağırsağa bağlı sindirimi kolaylaştırır. Yoğurt, elma sirkesi ve bazı peynir türleri gibi mayalı gıdalarda yüksek oranda probiyotik bulunur.

Yiyeceklerinize daha dirençli nişastalar ekleyin

Patates, pirinç, baklagiller, yeşil muzlar ve tahıllar gibi bitkisel gıdalarda bulunan dirençli nişastalar, bağırsak mikroflorasını artırarak sağlıklı bir kalın bağırsak oluşturur. Ayrıca, dirençli nişastalarla ilgili 2013 tarihli bir araştırma, bu türden nişastalı yiyeceklerin kalın bağırsak kanseri riskini azalttığını belirledi.





Sindirim sisteminizi düzene sokmak için daha fazla su için

Düşük sıvı alımı, kabızlığın yaygın bir nedenidir. Bu nedenle, günde 1,5 ila 2 litre su içmek bunu önleyebilir. Sıvı alım ihtiyaçlarınızı karşılamanın bir başka yolu da salatalık, kabak, kereviz, domates, kavun ve çilek gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler tüketmektir.





Bol miktarda lifli yiyecek tükettiğinizden emin olun

Araştırmalar, lif açısından zengin yiyeceklerin kalın bağırsak kanseri riskini azalttığını belirledi. Ayrıca, yüksek lifli yemekler bağırsak iltihabını azaltır ve Irritabl Bağırsak Sendromu, Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit gibi sindirim bozukluklarını iyileştirmeye yardımcı olan bağırsaktaki “iyi” bakterileri besler.





Kalın bağırsağınızı mutlu edebilecek bir diğer lifli gıdalar ise ahududu, yeşil bezelye, brokoli, mercimek, fasulye ve kepekli tahıllardır.

Bitkisel çaylar, kolon yoluyla sindirim sağlığına yardımcı olabilir

Bitki çaylarının kalın bağırsağı temizlemede yararlı olduğu söylenir. Avustralyalı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bitkisel çay tüketimi ve düşük kalın bağırsak kanseri riski arasında bir bağlantı var. Psyllium, aloe vera ve marshmallow kökü gibi müshil otlar kabızlığa yardımcı olabilir, ancak bu bitkileri kullanmadan önce doktorunuza danıştığınızdan emin olun, çünkü bu bitkiler bünyeye göre direnç gösterebilir.

Tuzlu su tüketmeyi deneyin

Bir 2010 yılı araştırması, tuzlu suyun belirli yoga pozlarıyla eşleştirildiğinde kalın bağırsağı temizlediğini kanıtladı. Her sabah kahvaltıdan önce 2 çay kaşığı deniz tuzunu ya da Himalaya tuzunu bir bardak ılık su ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı hızlıca için ve akşamları da aynı işlemi tekrarlayın, sindiriminiz için oldukça iyi geldiğini hissedeceksiniz.





Bu yöntemlerden herhangi birini siz de denediniz mi? Kalın bağırsağınızı temizlemek için başka neler yapıyorsunuz?



















