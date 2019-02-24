Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.