Türkiye Kalın: Koronavirüste panik yok, tedbir var

Kalın: Koronavirüste panik yok, tedbir var

Türkiye

Kalın: Koronavirüste panik yok, tedbir var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2020, Çarşamba 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından "Panik yok, tedbir var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından koronavirüs hakkında bilinmesi gereken ve alınacak önlemlere ilişkin hazırlanan broşürü paylaştı.

Kalın, mesajında "Panik yok, tedbir var. Koronavirüse karşı ciddi tedbirler alındı ve etkin bir şekilde uygulanıyor. Lütfen hepimiz bu bilgiler ışığında Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyalım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Böyle bir salgını saklayabilecek bir devlet yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
ABD Rusya’ya yükleniyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar'da ateşkes açıklaması