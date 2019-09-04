Kalın: Müşterek harekat planı için Türkiye hazırlıklarını tamamladı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığını söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Kalın, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.
Kalın-Bolton görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konuları ele alındı.
AA