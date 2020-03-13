Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ilişkin "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" dedi.



