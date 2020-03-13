Türkiye Kalın'dan ikinci vaka için açıklama

Kalın'dan ikinci vaka için açıklama

Türkiye

Kalın'dan ikinci vaka için açıklama

Türkiye'de iki kişide koronavirüs görülmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konu hakkında açıklamada bulundu.

13 Mart 2020, Cuma 09:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci koronavirüs vakasına ilişkin "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim" dedi.

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