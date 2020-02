Kalıpların dışına çıkan kadınlar sporu yeniden yorumluyor

Reimagine Sport ismini verdiği kampanyasıyla eski klişelere meydan okuyan adidas; çeşitliliği, kadın haklarını savunan her türlü hareketi destekleyen bir duruş sergilerken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutluyor. Sporun evrildiği inancından esinlenen marka, farklı tarzlara ve büyük bir beden yelpazesine sahip yeni İlkbahar/Yaz 20 koleksiyonunda sunduğu ürün çeşitliliği ile her vücut tipindeki kadını içindeki sporcuyu keşfetmeye çağırıyor.

Her bir parçasının kadınların içindeki “atlet”e ilham vermek için oluşturulduğu bu çok yönlü koleksiyonda hem performans hem de sokak giyimi bulunuyor. İkonik yaşam tarzı görünümünün yanı sıra yüksek performans taytlarından tişört ve şortlara, sporcu sütyeninden eşofman takımlarına uzanan stil odaklı spor kıyafetler sunuluyor. Markanın tüm kadınlara spor yapma imkanı vermeyi amaçlayarak yarattığı koleksiyon, markanın yeni nesil sütyeni ve taytları da dahil olmak üzere geniş bir beden yelpazesinde pek çok parçadan oluşuyor.

Her sporun her kadın tarafından yapabileceğini herkese kanıtlayan ve bu konuda tüm kadınlara cesaret veren Women atletleri arasında pozitif vücut yoga uzmanı, sağlık girişimcisi ve yazar Jessamyn Stanley; dünya şampiyonu kayakçı Mikaela Shiffrin; yoga ve meditasyon öğretmeni, anne ve yazar Mae Yoshikawa; dünya şampiyonu Paralimpik madalyası olan ve motivasyon konuşmacısı Chinae Alexander; sosyal girişimci, aktivist, yazar, öğrenci ve dansçı Nadya Okamoto; ve psikolog, pozitif vücut aktivisti ve maraton koşucusu Jada Sezer yer alıyor. adidas’ın Reimagine Sport kampanyasında her kadın sporun kendine ait tanımını ve yaşamında oynadığı rolü araştırıyor.