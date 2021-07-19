Kalıpta bisküvili pasta tarifi ve yapılışı: Kalıpta bisküvili pasta nasıl yapılır?
Bisküvili pastayı sevmeyen yoktur. Görsel olarak da güzel olsun istiyorsanız kalıpta bisküvili pasta tarifi tam sizem göre olacak. Peki, kalıpta bisküvili pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kalıpta bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle hafızalara kazınan kalıpta bisküvili pasta tarifi, evde yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tariflerden birisi. Peki, kalıpta bisküvili pasta nasıl yapılır? Kalıpta bisküvili pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KALIPTA BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ
Kalıpta bisküvili pasta malzemeleri
- 1 paket sade bisküvi
- 1 paket kakaolu bisküvi
- 1 paket kakaolu puding
- 3.5 su bardağı süt
Üzeri için
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı soğuk süt
Kalıpta bisküvili pasta yapılışı
Öncelikle kremşantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile çırpın ve buzdolabına kaldırın.
Puding için 3,5 su bardağı sütü ve toz pudingi tencereye alıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Kelepçeli kalıbın altını çıkarın. Kelepçesini büyük servis tabağına koyun. Tabanına biraz puding sürün. Bisküvilerin her tarafını pudinge batırıp kenarlardan başlayarak dizin. Kalan pudingi üzerine dökün. Buzdolabına kaldırıp 2 saat kadar soğumasını bekleyin.
Süre sonunda kelepçeyi açın ve kremşantiyi sürün. İsterseniz çikolatayı benmari usulü eritin ve üzerine gezdirin.