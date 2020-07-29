Yemek Kabarma garantili kalıpta kek tarifi

Kabarma garantili kalıpta kek tarifi

Yemek

Kabarma garantili kalıpta kek tarifi

Yıllarca Türk mutfağının en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan kalıpta kek tarifi hemen hemen herkesin damak zevkine uyuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kalıpta kek tarifi arıyor ya da kalıpta kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalıpta kek tarifi için "Kalıpta kek tarifi, kalıpta kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de pamuk gibi yumuşacık bir kek istiyorsanız kalıpta kek tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kalıpta kek tarifi arıyor ya da kalıpta kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kalıpta kek tarifi için "Kalıpta kek tarifi, kalıpta kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kalıpta kek tarifi

Kalıpta kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yağ
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Kalıpta kek yapılışı

Öncelikle 3 adet yumurta ve bir su bardağı şeker iyice karıştırılır. Karışım çırpıcı yardımı ile bembeyaz hale gelip köpük köpük olana kadar çırpılır. Daha sonra bir su bardağı yağ, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya hazırlanan karışıma eklenerek iyice çırpılır. Kek karışımının iyice birbirine karıştığı, homojen bir karışım olduğuna kanaat getirildiğinde kek karışımı istenilen şekildeki kek kalıbına dökülerek önceden ısıtılmış fırında kek iyice kabarana kadar pişirilir.

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