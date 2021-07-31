Kaliteli anne sütü için beslenme önerileri

Emziklilik döneminde doğru seçilmiş gıdalarla hazırlanan beslenme tedavisi; hem kilo kontrolünüze yardımcı olacak, hem de bebeğinizin kaliteli beslenip sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır.

İşte size bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan bir doğa harikası olan anne sütünün daha besleyici olması için tüketebileceğiniz en iyi 15 besin:

BEBEĞİNİZİN DİŞ VE KEMİKLERİ İÇİN YOĞURT: İçeriğindeki mükemmel kalsiyum, fosfor oranı ile vazgeçilmez bir besin yoğurt. Hem annenin bebeği ile paylaştığı mineral depolarını doldururken hem de bebeğin kemik ve diş sağlığı için son derece önemli bir rol oynuyor. Annenin enerji ihtiyacına göre günde 2 veya 3 bardak mutlaka yoğurt tüketilmesi gerekiyor.

YUMURTA İLE BEYİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUN: Yumurta içeriğindeki zengin A, C, E vitamini; iyot, fosfor ve çinko gibi mineralleriyle en önemli, en kaliteli protein kaynaklarından biri. Bebeğinizin beyin gelişimine katkıda bulunan, sütünüzün kalitesine destek çıkan en değerli besin!

YORGUN ANNELERE YULAF EZMESİ: Bu kompleks karbonhidrat daha enerjik hissetmenizi sağlar ve süt miktarınızı arttırır. Bitkisel protein ve posadan zengin olan yulaf ezmesi sindirim sistemini düzenler. Bebeğini sakin sakin emzirmek isteyen anneler, akşam yemeğinden sonra yoğurt ile tüketebilirsiniz!

SÜT VE AYRAN YAĞSIZ OLSUN: Anne sütünü arttırmanın ilk yolu sıvı tüketimini arttırmaktır. Bu sıvıların başında da en önemli protein kaynağı olan ve kalsiyumdan zengin süt ve ayran gelir. Sütü yağsız, ayranı ise yağsız ve tuzsuz tercih edin. Bunun yanı sıra kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bebeğin ve annenin bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada en az 3-4 bardak kefir içmeye özen gösterin.

SOMON İLE STRESİNİZİ AZALTIN: Somon omega-3 ve proteinin iyi kaynaklarıdır. Bebeğinizin beyin gelişimini destekler, sizin ise emziklilik döneminde stres yönetiminize destek çıkar.

MAŞ FASULYESİNİ SALATANIZDAN EKSİK ETMEYİN: B grubu vitaminleri ve posadan zengin olan maş fassulyesi ve börülce gibi besinler; sindirim sistemini düzenler, kan şekeri kontrolünü sağlar ve bol miktarda bitkisel protein içerir. Haşlayıp koyu yeşil yapraklı sebzelerle karıştırıp salata şeklinde tüketebilirsiniz.

POSA ZENGİNİ BUĞDAY: Karabuğday ve buğday düşük glisemik indeks değerlerine ve yüksek posa oranına sahiptir. Kan şekeri kontrolü sağlar, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir. Karabuğdayı sebze yemeklerinde, salatalarınızda veya pilav olarak tüketin.

SÜTÜNÜZÜN KALİTESİNİ YAĞLI TOHUMLAR İLE ARTTIRIN: Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar zengin yağ asidi, vitamin ve mineral bileşimi ile ön plana çıkıyor. Annenin beslenmesinde yağ asidi bileşimine önem vermesi sütün daha kaliteli salgılanmasına ve bebeğin sinirsel gelişimine destek oluyor.

DEMİR İÇEREN GIDALARI ÇOK PİŞİRMEYİN: Emzirme süresince bebeğiniz ve sizin için gerekli olan demir, kalsiyum ve folik asit içeren ıspanak, pazı, dereotunu çiğ veya az pişmiş olarak tercih edin, yemeklerin içinde de mutlaka kullanın.ÇEMEN TOHUMU: Anne sütünü arttırıcı etkisi ile bilinen çemen tohumu, içerisinde bulunan steroidal yapıların süt üretimini arttıran hormonların sentezini arttırdığı, müsilaj, vitamin ve protein içeriği ile besleyici destek sağladığı ileri sürülmektedir. Tavuk ve et yemeklerinize lezzet katan çemen tohumu aynı zamanda sütünüze de bolluk katacaktır.

REZENE: Rezenenin anne sütünü arttırıcı özelliğinin yanı sıra yatıştırıcı ve rahatlatıcı, anne ve bebekte gaz, şişkinlik, iştah kaybı gibi önemli sindirim sorunları üzerinde de etkilidir. Rezene özellikle bebek koliklerinde yararlı olabilmektedir.

SOĞAN: Anne sütünü arttıran en iyi besinler arasında sarımsak ve soğan yer alırlar. Süt üretimine yardımcı bileşikler vardır. Yemeklerinizde ve salatalarınızda bol bol kullanın.

MİNERAL DEPOSU İÇİN KUŞKONMAZ: Kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli vitamin ve mineraller vardır. A vitamini, potasyum ve posadan zengin olan kuşkonmazı sebze yemeği olarak veya ızgara etlerin yanında kullanabilirsiniz.

TATLI TERCİHİNİZ BALKABAĞI OLSUN: Zengin karoten içeriğiyle sütünüzü arttıran balkabağını, tatlı olarak tüketmeniz hem tatlı isteğini azaltacak, hem de sütünüzü arttıracaktır.

SUYU İHMAL ETMEYİN: Emzirme döneminde olan anne, sütünü arttırmak için 2,5-3 litre su içmelidir. Emzirirken terleyerek kaybettiğiniz elektrolitlerinizi ise günde 1 tane maden suyu ile tamamlayabilirsiniz.







