Dünya Kalitesiz su deposu inşa eden belediye başkanını ağaca bağladılar

Kalitesiz su deposu inşa eden belediye başkanını ağaca bağladılar

Dünya

Kalitesiz su deposu inşa eden belediye başkanını ağaca bağladılar

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yaşayanlar, Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı kalitesiz su deposu inşa etmesi gerekçesiyle cezalandırarak ağaca bağladı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 13:27 Son Güncelleme:
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Meksika’nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar’ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanlarını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

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İlk değil 

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza’yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

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