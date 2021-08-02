Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak başlattığı yardım kampanyası için tüm Türkiye seferber oldu. 28 Temmuz Çarşamba günü kent merkezine yakın 4 mahallede eş zamanlı başlayan orman yangınlarından sonra Manavgat Belediyesi, ilk etapta Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Yangın Dayanışma Merkezi' kurarak yangında evleri hasar gören vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım listesi belirledi.

TIR'LAR DOLUSU

Manavgat Belediyesi çalışanları ve binlerce gönüllü vatandaş ve özellikle gençler afet yerlerine acil bir şekilde yetiştirmek suretiyle kuru gıda, kumanya, buz, su, içecek, saman balyası, hayvan yemi, kullanılmamış elbise, oyuncak, gibi temel ihtiyaçları kapsayan malzemeleri paketleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve yangında çalışan görevlilere hızla ulaştırdı.

'Sosyal medya duyurusunun ardından Türkiye'nin dört bir yanından Manavgat'a yardım göndermek isteyen vatandaşlar, tırlar dolusu temel gıda malzemesi, soğutucu araba, kamyon, saman balyası ve hayvan yemi göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.

'KALK AYAĞA KOCA YÖRÜK'

Manavgat'ı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yangına karşı, Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek Manavgat Belediyesi'nin kampanyasında çalışma gerçekleştiren yüzlerce Manavgatlı, yaraları sarmak için gece gündüz demeden yoğun çaba sarf ediyor.

Kimi vatandaşlar özel araçlarıyla topladıkları yardımları Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştırırken kimileri ise Manavgat Belediyesi çalışanları ile koordineli çalışma gerçekleştirerek temel ihtiyaç malzemelerini vatandaşlara birlikte ulaştırıyor. Gönüllü vatandaşların yer aldığı yardım çalışmalarında, gıda kolilerinden çıkan 'Kalk Ayağa Koca Yörük' yazılı destek mesajları ise zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına da sebep oldu.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarında Manavgat halkı için seferberlik çalışması gerçekleştiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yardım kampanyasının başlamasının ardından yaraları birlikte sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Şükrü Sözen, "İçimizi ve yüreğimizi yakan orman yangınlarının başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız için ne yapabiliriz düşüncesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde temel ihtiyaçlardan oluşan malzemeleri toplama çalışması başlattık. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız duyurulara tüm Türkiye destek vererek tek yürek oldu.

Binlerce Manavgatlı kardeşimiz, çalışmalarımıza gönüllü katılarak mağdur olan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden malzemeler taşıyor. Bizlere destek veren ve sahip çıkan tüm Türkiye'ye Manavgatlı hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Birlik içinde olarak zor zamanları beraber atlatmanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gördük.

Emeği geçen, katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Tüm yaralarımızı birlikte saracağız. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm halkımıza tekrardan geçmiş olsun diyorum" dedi.