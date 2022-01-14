Çay ve kahve keyiflerinize keyif katacak kallavi kurabiye tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şahane bir tarif. Peki, kallavi kurabiye nasıl yapılır? Favori lezzetiniz olacak kallavi kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KALLAVİ KURABİYE TARİFİ

Kallavi kurabiye malzemeler

1 kg çekilmiş Antep fıstığı

4 adet yumurta beyazı

1 su bardağı şeker

1 tutam safran

250 gram karaçalı balı

KALLAVİ KURABİYE YAPILIŞI

Fıstık derin bir kaba dökülür ve ortası açılır.

İçerisine şeker ve yumurta akı eklenir.

İyice harmanlanana kadar yoğurulur.

Ardından bal ve safran eklenerek yapışkan ve kremsi bir hamur hazırlanır ve sıkma torbasına alınır.

Yağlı kağıt serili tepsiye eşit yuvarlaklar yapacak şekilde tepsiye sıkın.

Kurabiyeleri 130-140 derece fırında 25-30 dakika pişirin.



