Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla kalorifer böcekleri de kendini göstermeye başlar. Peki, kalorifer böceği nasıl yok edilir? Evdeki kalorifer böceği nasıl gider? Kalorifer böceği için etkili çözüm yöntemleri...

KALORİFER BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR?

Kalorifer böcekleri eşyalara zarar verebilen böceklerdir. Bu eşyaların içerisinde kitaplar ve elektronik eşyalar da dahil. Aynı zamanda koltuk gibi eşyalara da çok fazla zarar verebilen türlerdir. Evin tüm yüzeyini kirletebilir ve patojen salınımı gösterebilir. Kalorifer böcekleri ev içerisine girdikleri zaman ortadan kaldırmaları çok uzun sürebiliyor. Çok pis bir hayvan olarak bilinen kalorifer böcekleri sıcak yaz aylarında daha fazla görülebiliyor.

Kalorifer böcekleri genellikle yerin altında ve insanların olmadığı bölgelerde yaşarlar. Havaların ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkarlar. Yer altı da havanın sıcaklığıyla birlikte ısınarak, böceklerin gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu sebepten dolayı kalorifer böceklerini yaz aylarında görmek daha mümkündür. Kalorifer böcekleri caddelerde, evlerde veya iş yerlerinde görülebilir. Özellikle apartman boşluklarında çok fazla görülen böcek türlerinden biridir. Kalorifer böceğinden kurtulmak için pek insan araştırma yapabiliyor.

Kalorifer böceğinden kurtulmak için, böceklerin aç bırakılması gerekir. Eğer ev içerisinde kalorifer böceği varsa, evlerin her bir köşesi detaylı olarak temizlenmeli ve gıdalar ortadan kaldırılmalıdır. Kalorifer böcekleri aç kaldığında yemek aramak için daha görünür mekanlarda gezecektir. Bu da kalorifer böceğinden kurtulmak için bir imkandır. Kalorifer böcekleri için, öldürücü tuzaklar veya zehirli yiyecekler kullanılabilir. Zehirli olan yemler evin köşelerine yerleştirilir ve kalorifer böceklerinin beslenmesi sağlanır. Kalorifer böcekleri aç kaldığında bu zehirli yemleri yiyerek, ölebilirler.

EVDEKİ KALORİFER BÖCEKLERİ NASIL GİDER?

Kalorifer böceklerinin yaşadığı yerlerden birisi de evlerdir. Evler içerisinde herhangi bir noktadan kalorifer böceği girebilir. Evi içerisindeki kalorifer böceklerini tespit etmek oldukça zordur. Çok fazla açık alanlarda dolaşmayı seven böceklerden değildir. Bu nedenden dolayı kalorifer böceklerini bulmak için aç bırakmak gerekebiliyor. Kalorifer böcekleri için özel olarak hazırlanan bazı tuzaklar bulunuyor. Bu tuzaklar kurularak kalorifer böceklerin yakalanması mümkündür. Ayrıca en son seçenek olarak kalorifer böcekleri için ilaçlamalar yapılabilir.

İlaçlamalar evin tüm odalarında yapılması gerekir. Bu çok zahmetli olarak görülse de, kesin çözüm olarak pek çok kişi tarafından yaptırılıyor. İlaçlama firmalarına ulaşarak evlerin kalorifer böceklerine karşı ilaçlaması yapılabilir. Kalorifer böcekleri bu şekilde ortadan kalkar ve evden tamamen gider. Yapılan bu ilaçlama işlemi diğer böcekler içinde geçerli olur. Fakat ilaçlamadan önce yapılabilecek bazı farklı yöntemler bulunuyor. Özellikle kalorifer böceklerini ortadan kaldırabilecek farklı yemler bulunuyor. Bu yemler belirli noktalara yerleştirilerek kalorifer böcekleri zehirlenebiliyor.

KALORİFER BÖCEKLERİ NERELERDEN ÇIKAR?

Kalorifer böcekleri yapısı gereği her mekana girebilir. Özellikle apartman boşluklarında çok görülen böceklerdir. Bazen iş yerlerinde bazen de caddelerde görülebilir. Kalorifer böcekleri kış aylarında çok görülmez. Genellikle havaların ısınmasıyla birlikte yeryüzüne çıkarlar. Tesisat borularından ve merdivenlerde kolayca giriş yapabilir. Her ne kadar küçük olsalar da çok hızlı böcek türleri arasında yer alıyor. Hızlı hareket etmeleri sebebiyle buldukları deliklere girebiliyorlar. Bu durum da kalorifer böceklerini ortadan kaldırmak için büyük bir engel oluyor.

KALORİFER BÖCEKLERİ İÇİN İLAÇLAMA

Kalorifer böcekleri için uygulanan yöntemler sonuç vermiyorsa, son çare olarak ilaçlama yaptırılabilir. Böcek ilaçlama işlemlerinde kullanılan kimyasal ilaçlar kalorifer böceklerin tamamen ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir. Uygulanan tüm bu ilaçlama işlemleri sonrası tüm alanların temizlenmesi gerekir. Kimyasal ilaç kullanıldığından her eşya üzerine veya duvarlar üzerine geçer. Bu alanların ilaçlama sonrası mutlaka sağlık için temizlenmesi gerekir.



