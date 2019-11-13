Kalp grafisine bakarak ölüm tarihini tahmin eden makine geliştirildi

Doğruluk payı oldukça yüksek

New Scientist'te yer alan makaleye göre Geisinger sağlık grubunda çalışan Brandon Fornwalt ve meslektaşlarının ürettiği makine, yüzde 85 doğrulukla çalışıyor. 1 milyon 800 bine yakın kalp EKG'si inceleyen makine, 400 bin kişinin gelecek yıl içerisinde ölme riskinin yüksek olduğunu saptadı.





Kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden EKG'den alınan veriler, yapay zekaya sahip olan makineye iki ayrı şekilde veriliyor. İlk yöntem, makineye sadece voltajla ölçülen EKG verisinin verilmesi, ikinci yöntem ise bu veriyle beraber hastanın yaşı ve cinsiyetinin de girilmesi.





Kardiyologların bulamadıklarını buldu

Ekibin lideri Fornwalt, "Yapay zekaya sahip bu makine onlarca yıldır yanlış yorumladığımız şeyleri bize yeniden öğretiyor. Bu model, insanların göremediği detayları görüyor ve hesaplıyor" dedi. Makine şimdiye dek 3 uzman kardiyolog tarafından tespit edilemeyen riskleri saptadı.





Araştırma 16 Kasım'da Dallas Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenecek bilim toplantısında sunulacak.

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