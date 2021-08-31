Kalp hastaları sıcak havalarda ne yapmalı?

Sağlıklı insanların bile yaşam konforun azaltan aşırı sıcak ve nem kalp hastalarına daha fazla zarar vermektedir. Artan terleme ile kaybedilen vücut sıvısı yerine konulamazsa başta kan pıhtılaşması kolaylaşmakta ve böbrek sorunları gelişmektedir. Bunların sonucunda kalp krizi gelişimine yatkınlık, ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği ve kan elektrolit bozukluğu görülebilmektedir. Kalbin pompalaması gereken kanı pompalamak için yaptığı iş artacak ve kalp adalesi daha fazla yorulacaktır, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda ciddi sorunlara neden olabilecektir. Ayrıca artan kalp hızı nedeniyle ani kan basıncı yükselmeleri hipertansif krizlere ve beyin damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Bu sorunlara gebe olan sıcaklar nedeniyle kalp hastaları maksimum dikkat göstermeleri gerekir.

Artan sıcaklıklarla baş edebilmek için dikkat edilmesi gereken önemler şunlardır:

*Güneşin ışınlarının en yüksek zararı verdiği öğlen saatlerinde dışarı çıkılmamalı, özellikle ışınların yere dik düşmeyi bıraktığı saat akşam üstü 4-5 civarında dışarı çıkılması.

*Sabah ve öğlenden sonra güneşlenilmesi

*Ağrı efor gerektiren işlerden uzak durulması, ille de iş yapılacaksa güneş altında yapılamaması

*Sabah gün ışığı şiddetlenmeden ve akşam gün battıktan sonra yürüyüşlere devam edilmesi

*Vücudun ihtiyacı kişiden kişiye değişse de en az 8-10 su bardağı su tüketilmesi

*Özellikle yerle kaybedilen minerallerin vücuda tekrar temini için meyve, sebze, ayran ve maden suyu tüketilmesi

*Sigara ve alkol gibi kalp hızını arttıran ve su kaybettiren zararlı alışkanlıklardan uzak durulması

*Mümkünse kilo vermek ve ideal kiloya kavuşmak

*Özetle kalp damar hastaları aşırı sıcaklar ve artan nem nedeniyle risk altındadırlar. Sıcaklar nedeniyle vücudun kaybettiği sıvı bol sıvı gıda ve su tüketilerek kapatılması gerekmektedir. Ayrıca güneşin en kızgın olduğu öğlen saatlerinde dışarıda bulunmamak şarttır, çünkü artan sıcaklık ciddi ritim bozukluklarını ve ölümü davet edecektir.

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ konu hakkında bilgiler verdi.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.