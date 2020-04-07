Kalp hastalığı olan çocuklar corona virüsten nasıl korunmalı?

Varolan deliller neticesinde COVID-19 enfeksiyonunun çocuklarda erişkinlerden daha az risk taşıdığı anlaşılıyor. Çocuklar ve bebekler COVID-19 nedeniyle hasta olsalarda hastaların çoğunu erişkinler oluşturuyor. Riskin bazı hastalık guruplarında arttığı biliniyor. Bu riskler daha çok erişkin hastalardaki sonuçlardan ortaya çıkarıldı. Bunlar kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığı.

Çocuğumu COVID-19 enfeksiyonundan nasıl korurum?

Ellerini sabun ve su ile veya alkol bazlı dezenfektan solüsyonlarla temizleyin veya temizlemesini sağlayın.

Hasta olan bireylerden (ateş, öksürük, burun akıntısı) uzak durun.

Temasın çok olduğu ev alanlarının (masalar, kapı kolları, elektrik prizleri, uzaktan kumandalar, tuvaletler) günlük olarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonu yapılmasını sağlayın.

Yıkanabilir peluş oyuncakların usülüne uygun olarak yıkayın veya temizleyin.

Çamaşırları mümkünse en yüksek ısıda yıkayın ve kurutma makinesinde tamamen kurutun.

Hasta olan bireylerle teması tamamen ortadan kaldırın.

Çocuklarda COVID-19 enfekiyonunun belirtileri erişkinlerden farklı mıdır?

Çocuklardaki belirtiler erişkinlerle benzerlik gösterir. Bununla beraber COVID-19 enfeksiyonu geçiren çocukların genellikle daha hafif belirtilere sahip olduğu biliniyor. Çocuklarda bildirilen semptomlar grip benzeri belirtiler gösterir. Kusma ve ishalde bildirilen belirtiler arasında yer alıyor. Altta yatan hastalığı veya özel bakım gerektiren çocuklarda hastalığın daha ciddi olabileceği biliniyor. Bu konuda henüz yeterince bilgi yok.

Çocuklarda hangi yaş guruplarında risk daha yüksek?

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre bebeklerde ve beş yaş altı çocuklarda sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ileri sürülmüştür.

Çocuklar maske takmalı mı?

Çocuğunuz evde izole ve sağlıklı ise buna gerek yok. Hastalık belirtileri olan bireyler ve bunlarla ilgilenenler maske takmalıdır. Topluluk içinde ve ev dışında maske takılması taşıyıcılardan bulaşmayı engelleyebilir.

Çocukluk yaş gurubu kalp hastalıklarında riskli hastalıklar hangileri?

Kronik siyanoz (kan oksijeninin düşük olması)

İlaç tedavisi gerektiren kalp yetersizliği veya kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati)

İlaç tedavisi gerektiren kalp delikleri

Tek karıncıklı hastalar veya Fontan benzeri operasyon yapılan hastalar

Akciğer atardamar hipertansiyonu

Kalp nakli yapılan hastalar

12 aydan daha küçük çocuklar

Diğer organ sistemlerinde sorunu olanlar (karaciğer, böbrek veya akciğer)

Bağışıklık sistemi yetersizliği olanlar (Down, DiGeorge sendromu ve dalak yokluğu)





Doğumsal kalp hastalıklı çocukların aileleleri korunmada nelere dikkat etmeli?

Ellerinizi su ve sabunla yıkayın, dezenfekte edici solüsyonlarda kullanılabilir.

Sık dokunduğunuz yüzeyleri hergün temizleyin ve dezenfekte edin . Bunlar masalar, kapı kolları, elektrik anahtarları, tezgahlar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, lavabolar ve küvetler.

Sosyal mesafe korunması çok önemlidir. İş ve okul arkadaşları ile toplanma, evinizde yaşamayan diğer aile üyeleriyle birlikte bulunma, partilere gidilmemelidir.

Aile üyeleri ve diğer bireylerle yaklaşık 1.5-2 metre mesafeyi koruyunuz.

Salgın sırasında olabildiğince evde kalarak bulaşmadan uzak kalabilirsiniz.

Evde hasta biri varsa diğerlerinden ayrılmalıdır. Bu aynı evde olabileceği gibi başka bir yerde yaşaması sağlanarak uygulanabilir.

Kişisel eşyaların (havlu, bardak gibi) ayrılması önerilmektedir.

Hastalık olabilecek kalabalık ve bireylerden uzak durmaya çabalayın.

Gereksiz seyahatlerden sakının.





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