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İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan bir haber, 'Kalp kalbe karşıdır' atasözünün ne kadar doğru olduğunu adeta bilimsel olarak da kanıtladı. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, bir müzik festivalinde, birbirlerini tanımayan toplam 140 kadın ve erkek, bir kabinde ikişerli şekilde 'hızlandırılmış' randevuya tabi tutuldu.

ÖNCE BAKIŞTILAR, SONRA KONUŞTULAR

Vücutlarına sensörler takılan deneklerden, önce iki dakika süreyle birbirlerine bakmaları, daha sonra da iki dakika boyunca birbirleriyle konuşmaları istendi. Bu sırada çiftlerin kalp atışları, vücut dilleri ve tenlerinin elektrik iletkenliği kayda geçirildi. Kabinde bir araya getirilen çiftlere, o sırada nereye baktıklarını kaydeden özel gözlükler de takıldı.

İLK BULUŞMANIN ARDINDAN BU SORUYU SORDULAR

Buluşmanın sonunda katılımcılara, "Bu ilk görüşmeden sonra partnerinizle dışarıda gerçek bir buluşmaya çıkmak ister misiniz?" ve "Partneriniz sizce dışarıda sizinle buluşmak ister mi?" şeklinde iki soru soruldu. 16 çift, dışarıda buluşmak istediğini söyledi.

(Bu arada bir detay olarak, erkeklerin yüzde 53'ü dışarıda tekrar buluşmaya 'Evet' derken, kadınların yüzde 34'ü bunu kabul etti)

NABIZ UYUMU VE TENSEL İLETKENLİK ÖNEMLİ FAKTÖR

Araştırmanın sonuçlarına göre, kalp atışlarının uyumluluğu ve ciltlerinin elektrik iletkenliği, kadın ve erkeğin ilk bakışta birbirlerinden hoşlanıp hoşlanmadığını gösteren en önemli faktörler oldu.

VÜCUT DİLİ BELİRLEYİCİ FAKTÖR DEĞİL

Vücut dilinin ise iki kişi arasındaki potansiyel aşka ilişkin belirleyici bir faktör olmadığı anlaşıldı.



