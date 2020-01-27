Kalp kırıklığını önleyecek 6 ipucu

Hayatımızın aşkını bulmayı hepimiz isteriz. Ancak bazen kalbimizin kırılmasından korktuğumuz için aşka kapıları kapatabiliriz. İlişkide güçlü olmanın ve kalp kırıklığını önlemenin bazı yolları var.

1-Çok duygusal olmayın

Duygusallık, size zarar vermeye başlayıncaya kadar iyi bir şeydir. Yeni başlayan ilişkilerde fazla duygusal olmayın. İlişkilerde mutlu olmak kadar acı çekme ihtimali de vardır. Kendinizi hemen kaptırmayın.

2-Kabullenin

Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olur. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.

3-Ne istediğinizi bilin

Ne istediğinizden emin olup olmadığınızı biliyorsanız, hayatınızda hiçbir kalp kırıklığı yaşamayacaksınız. Gerçekten neyi ve kimi istediğinizi bilin. Aklınızdaki şeyler net olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

4- Aranızdaki benzerliklere bakın

Eğer flört ettiğiniz kişiyle ortak noktalarınız varsa, birlikte bir gelecek düşünebilirsiniz. Ancak eğer farklılıklarınız daha fazlaysa, kendi yolunuza bakmanız gerekir.

5-Sınırlara dikkat

Kendi sınırınızı ve partnerinizin sınırlarını bilin. Asla bu sınırı aşmayın ve bu sınırlardan ödün vermeyin. Sınırlarınızdan ödün vermeniz, kendinize olan saygınızın sarsılmasına neden olur.

6-Kendiniz olmayı unutmayın

Kimse için kendinizi değiştirmeye kalkmayın. Bırakın insanlar sizi olduğunuz gibi sevsin. Eğer işler yolunda gitmezse, siz yine de doğru olanı yapıyor olacaksınız.





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