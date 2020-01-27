Kalp kırıklığını önleyecek 6 ipucu
Bazı insanlar kalp kırıklığı yaşamamak için aşktan ve ilişkiden uzak durur. Ancak bazı yöntemlerle ilişkide kalp kırıklığını önlemek mümkün. İşte ilişkilerde güçlü olmanızı sağlayacak 6 ipucu.
Hayatımızın aşkını bulmayı hepimiz isteriz. Ancak bazen kalbimizin kırılmasından korktuğumuz için aşka kapıları kapatabiliriz. İlişkide güçlü olmanın ve kalp kırıklığını önlemenin bazı yolları var.
1-Çok duygusal olmayın
Duygusallık, size zarar vermeye başlayıncaya kadar iyi bir şeydir. Yeni başlayan ilişkilerde fazla duygusal olmayın. İlişkilerde mutlu olmak kadar acı çekme ihtimali de vardır. Kendinizi hemen kaptırmayın.
2-Kabullenin
Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olur. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.
3-Ne istediğinizi bilin
Ne istediğinizden emin olup olmadığınızı biliyorsanız, hayatınızda hiçbir kalp kırıklığı yaşamayacaksınız. Gerçekten neyi ve kimi istediğinizi bilin. Aklınızdaki şeyler net olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
4- Aranızdaki benzerliklere bakın
Eğer flört ettiğiniz kişiyle ortak noktalarınız varsa, birlikte bir gelecek düşünebilirsiniz. Ancak eğer farklılıklarınız daha fazlaysa, kendi yolunuza bakmanız gerekir.
5-Sınırlara dikkat
Kendi sınırınızı ve partnerinizin sınırlarını bilin. Asla bu sınırı aşmayın ve bu sınırlardan ödün vermeyin. Sınırlarınızdan ödün vermeniz, kendinize olan saygınızın sarsılmasına neden olur.
6-Kendiniz olmayı unutmayın
Kimse için kendinizi değiştirmeye kalkmayın. Bırakın insanlar sizi olduğunuz gibi sevsin. Eğer işler yolunda gitmezse, siz yine de doğru olanı yapıyor olacaksınız.
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