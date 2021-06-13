Aşk & İlişkiler Kalp kırmadan ayrılmanın 6 yolu

Kalp kırmadan ayrılmanın 6 yolu

Aşk & İlişkiler

Kalp kırmadan ayrılmanın 6 yolu

İlişkiler her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmaz. Bazen aradığımız kişinin şu anki partnerimiz olmadığının farkına varırız ve ayrılma planları yapmaya başlayabiliriz. Ayrılık da belli kurallar çerçevesinde, kalp kırmadan gerçekleştirilmeli. İşte kalp kırmadan ayrılmanın 6 yolu...

13 Haziran 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Ayrılık da ilişkilerin bir parçası. Bazen çok erken gelebilir, bazen de yıllar sonra... Önemli olan bu ayrılığı nasıl karşılayacağımızdır. Birinden ayrılmaya karar verdiğiniz zaman klişe cümlelere ya da kısa bir mesaja ihtiyaç duyduğunuzu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ayrılmayı isteyen taraf siz olduğunuz zaman, karşı taraf her türlü acı çekecektir. Bu nedenle karşımızdakinin de bir insan olduğunu unutmadan, mertçe ve kalp kırmadan bir ayrılık en iyisi olacaktır. İşte kalp kırmadan ayrılmanın yolları...

1- NEDENİNİ ANLAYIN

Partnerinizden ayrılmadan önce, kendinize karşı dürüst olun ve neden ayrılmak istediğinizi anlayın. Kararınızdan emin olun. Böylece birkaç gün sonra onu arayıp geri dönmek istediğinizi söylemek zorunda kalmayacaksınız. Bu ikiniz için de son derece zorlayıcı bir durum olur.

2- DOĞRU CÜMLELERİ KURUN

Onu kırmadan neler söyleyeceğinizi iyice tartın ve prova yapın. Size soracağı sorulara hazırlıklı olun.

3- GÖRÜŞMEYİ KISA TUTUN

Ayrılık konuşmasını ne kadar uzatırsanız, işler o kadar sarpa sarar. Bir de bakmışsınız ayrılamamışsınız! Bu nedenle net ve kısa bir görüşme ideal olacaktır.

4- NAZİK OLUN

Ayrılık konuşması sırasında kesinlikle suçlayıcı veya öfkeli olmayın. Zaten ayrılıyorsunuz ve bir daha bu sorunları yaşamayacaksınız. Bu nedenle nazik davranın.

5- YÜZ YÜZE KONUŞUN

Mesajla ya da telefon konuşmasıyla ayrılmayın. Yüz yüze konuşmak her zaman daha adildir. Partnerinizin buna hakkı var.

6- AÇIK KAPI BIRAKMAYIN

Ayrılırken net olmalısınız. Tekrar birlikte olabileceğinize dair sinyaller vermeyin. Bu durum zamanla karşınızdaki insanın daha fazla üzülmesine neden olacaktır.


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