Türkiye Kalp krizi geçirdi, direğe çarparak durdu... İlk müdahale yoldan geçen sağlıkçıdan

Kalp krizi geçirdi, direğe çarparak durdu... İlk müdahale yoldan geçen sağlıkçıdan

Türkiye

Kalp krizi geçirdi, direğe çarparak durdu... İlk müdahale yoldan geçen sağlıkçıdan

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü tramvay direğine çarptı. İlk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen sağlıkçı yaptı.

01 Şubat 2022, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Bursa'da bulunan Atatürk Caddesinde meydana gelen olayda, direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu. 

Kazayı gören vatandaşlar fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı. 



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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