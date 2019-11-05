Kalp krizi geçiren Iker Casillas 6 ay sonra antrenmanlara döndü
Porto'da forma giyen Iker Casillas, 6 ay önce kalp krizi geçirmiş ve futbola ara vermişti. 38 yaşındaki yaşayan efsanenin emekli olması beklenirken aylar sonra bireysel çalışmalarına geri döndü.
Iker Casillas, ciddi bir kalp krizi problemiyle kariyerine ara vermişti.
Twitter'dan paylaştığı 'kullanılmış krampon' fotoğrafıyla çalışmalarına geri döndüğünü gösteren Casillas, paylaşımın altına "6 ay 3 gün sonra geri döndüm" notunu düştü.
https://twitter.com/IkerCasillas/status/1191328692712161280
AS gazetesinde yer alan habere göre Casillas 20-25 dakika kadar tek başına çalıştı.
Casillas'ın aylar sonraki bu dönüşü, profesyonel kariyerine dönüp dönmeyeceğine bir işaret mi bilinmiyor, fakat futboldan tamamen kopması beklenirken Casillas, bir azim örneği göstererek spora yeniden döndü.